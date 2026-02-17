WIDIA cumple 100 años: definiendo y celebrando un siglo de soluciones de corte de metal

(Información remitida por la empresa firmante)

PITTSBURGH, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- WIDIA, marca de confianza de Kennametal Inc. y líder mundial en soluciones de corte de metal de alto rendimiento, celebra su 100 aniversario. Desde su fundación en 1926, WIDIA ha sido sinónimo de durabilidad inigualable, tecnología de vanguardia y rendimiento comprobado, ofreciendo soluciones de fresado, taladrado y roscado, así como sistemas de herramientas para talleres de una amplia gama de industrias y aplicaciones.

Desde la innovación en herramientas de carburo de tungsteno hasta la introducción de insertos con recubrimiento avanzado, WIDIA ha marcado constantemente la pauta en tecnología de fabricación. A lo largo de las décadas, la marca se ha expandido globalmente, ha integrado submarcas de confianza como Hanita y GTD, y ha continuado ofreciendo soluciones que siguen siendo herramientas esenciales para talleres de todos los tamaños en todo el mundo.

Adquirida por Kennametal Inc. en 2002, WIDIA sigue siendo una marca fundamental dentro de la cartera de Kennametal, impulsando la innovación y la fiabilidad en el corte de metales para los clientes.

"Cumplir 100 años no se trata solo de mirar atrás, sino de celebrar un legado basado en la fiabilidad y la confianza, y mirar hacia el futuro", destacó Dave Bersaglini, presidente de corte de metal de Kennametal. "Nuestros clientes —maquinistas, ingenieros y propietarios de talleres pequeños y medianos— pueden esperar que WIDIA siga desarrollando herramientas nuevas y más resistentes que trabajen tan duro como nuestros clientes, ahora y para la próxima generación.

Celebrando 100 añosPara conmemorar este hito histórico, Kennametal está lanzando una serie de iniciativas de aniversario de WIDIA, que incluyen:

100 días de promociones e incentivos especiales en soluciones de vanguardia como las fresas de metal duro integral WCE4 y las fresas de escuadrado VSM890

Merchandising exclusivo del aniversario #WIDIA100 y campañas digitales

Programas de fidelización de clientes que destacan la historia y la visión de futuro de WIDIA

Lanzamiento de un nuevo programa global de embajadores de la marca

"El emblema de diamante WIDIA es mucho más que un logotipo: es un sello distintivo de la resistencia y durabilidad que definen cada herramienta WIDIA", afirmó Scott Etling, vicepresidente de Gestión Global de Productos de Kennametal. "Se remonta a los inicios de la marca hace 100 años, cuando se registró por primera vez WIDIA (de la frase alemana "Wie Diamant" o "como el diamante"). Ese legado aún define el rendimiento que ofrecemos hoy en día".

Se anunciarán más iniciativas de aniversario en widia.com y sus canales de redes sociales @widiatools en los próximos meses.

Acerca de WIDIA, una marca de KennametalDesde 1926, las herramientas WIDIA combinan ingeniería de alto rendimiento con practicidad. Con una gama completa de soluciones de corte de metal, desde fresas intercambiables y fresas de mango integral hasta sistemas de taladrado y roscado, WIDIA ayuda a operarios de todo el mundo a afrontar los trabajos más exigentes, independientemente de la aplicación. Disponible para clientes de todo el mundo a través de una red de distribuidores autorizados, WIDIA garantiza acceso local y plazos de entrega rápidos, además de soporte técnico. WIDIA es una marca de Kennametal Inc. Obtenga más información en widia.com y siga a @widiatools en LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

