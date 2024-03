Wienerberger tanca amb èxit l'adquisició de Terreal

(Información remitida por la empresa firmante)

Viena, 1 de març de 2024.-

Wienerberger enforteix la seva posició com a expert europeu líder en solucions innovadores per a teulades inclinades i instal·lacions solars. Expansió del negoci al mercat de la renovació i rehabilitació amb un gran potencial de creixement

Wienerberger, un dels principals proveïdors mundials de solucions innovadores i ecològiques per a tot l'envolupant de l'edifici en els segments d'obra nova i de renovació, així com d'infraestructura per a la gestió de l'aigua i l'energia, comunica la conclusió amb èxit de l'adquisició més important de la història de l'empresa. Un cop complertes degudament totes les condicions imposades com a requisit per a l'aprovació de l'operació, es va concloure amb èxit l'adquisició del negoci de Terreal a França, Itàlia, Espanya i els Estats Units, així com de Creaton a Alemanya.

Terreal: un important proveïdor europeu de productes per a la reparació i renovació de teulades

Wienerberger preveu que l'adquisició generi una facturació anual addicional d'uns 725 milions d'euros. D'acord amb les projeccions, el negoci combinat de teulades inclinades totalitzarà una superfície de teulada d'aproximadament 75 milions de metres quadrats coberts a l'any. La transacció comprèn 28 plantes de producció i gairebé 3000 empleats de Terreal, que ara s'incorporaran a un equip potent dins del món de Wienerberger, i que amb la seva passió i creativitat contribuiran activament a donar forma al futur de la construcció d'edificis. Aquesta adquisició enforteix la posició de Wienerberger com a proveïdor líder de solucions integrals innovadores per a teulades i instal·lacions solars, així com solucions per a tot l'envolupant de l'edifici a Europa i l'Amèrica del Nord.

"Renovar i rehabilitar el parc immobiliari europeu és un pas essencial en el camí cap a la neutralitat climàtica, i una contribució important a la creació d'habitatges sostenibles i assequibles. Amb l'adquisició de Terreal, Wienerberger es posiciona com l'expert europeu en teulades inclinades capaç d'integrar solucions solars, d'aigua de pluja i addicionals, incloent-hi accessoris i material aïllant, tot establint així una plataforma ferma per al creixement futur", assenyala Heimo Scheuch, CEO de Wienerberger AG.

Teulades per al futur: de protectores a multifuncionals

En tant que expert europeu en teulades inclinades, Wienerberger es troba ara en disposició d'oferir solucions de teulades encara més integrals que es necessiten, sobretot, per a la renovació i rehabilitació del parc immobiliari europeu, i que constitueixen un pas important en el camí cap a la neutralitat climàtica. Això serà decisiu a l'hora d'assolir els objectius del Pacte Verd Europeu, atès que les teulades antigues representen al voltant del 30 % de les pèrdues energètiques en edificis. Una altra contribució a la neutralitat climàtica i la construcció sostenible d'edificis es basa en teulades tant protectores com multifuncionals, un concepte que Wienerberger té previst perfeccionar: les solucions solars i de gestió de l'aigua innovadores ajuden a reduir les emissions i estalvien recursos valuosos.

Així doncs, aquesta adquisició és, no només el pas següent ideal dins l'estratègia de creixement de Wienerberger basada en la creació de valor, sinó també un moviment clau emmarcat en els esforços de l'empresa per assolir els seus ambiciosos objectius de sostenibilitat. A més, aquest pas contribuirà a proveir habitatges assequibles d'alta qualitat a més persones que mai i, al mateix temps, abordar de manera sostenible la qüestió del canvi climàtic i les seves conseqüències.

