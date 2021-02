Willow Biosciences anuncia la finalización de la oferta de compra anunciada anteriormente (1)

- -Willow Biosciences anuncia el ejercicio de la opción de sobreasignación y la finalización de la oferta de compra anunciada anteriormente

VANCOUVER, British Colombia, 19 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Willow Biosciences Inc. ("Willow" o la "Compañía") (OTCQX: CANSF) se complace en anunciar que ha cerrado su oferta de compra al alza previamente anunciada de 17.424.800 acciones comunes (las "Acciones Comunes") de la Compañía a un precio de 1,65 dólares por Acción Común, que incluye 2.272.800 acciones comunes emitidas de conformidad con el ejercicio en su totalidad de la opción de sobreasignación, para ingresos brutos agregados de aproximadamente 28,75 millones de dólares (la "Oferta"). La participación en la Oferta estuvo compuesta principalmente por accionistas fundamentales existentes y nuevos fondos institucionales de compra.

Se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen para ayudar a acceder a nuevos mercados para la cartera cannabinoide de la Compañía, acelerar la comercialización de nuevos cannabinoides, acceder a capacidad de fabricación adicional, capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

"Estamos muy satisfechos con los resultados de la Oferta, cuyo producto permitirá a la Compañía acelerar el gasto de capital hacia la ejecución de nuestro plan de comercialización para nuestros cannabinoides de cartera existentes y seguir explorando oportunidades para los cannabinoides en desarrollo," dijo Trevor Peters, presidente y consejero delegado de Willow. "Esta financiación tuvo un interés significativo de los gestores de dinero institucional, lo que es un paso clave en la evolución de la Compañía. Además, la sólida posición de efectivo de Willow nos permite como organización tener un apalancamiento significativamente más negociador con potenciales oportunidades de desarrollo de negocio. Con la comercialización de nuestro primer cannabinoide que se espera ocurra en el primer trimestre de 2021, marcando el paso final en nuestra transición a convertirse en una empresa generadora de ingresos, estamos en una posición muy fuerte para generar valor para los accionistas de Willow."

La Oferta se realizó de conformidad con un acuerdo de suscripción de fecha 16 de febrero de 2021 (el "Acuerdo de Suscripción") entre la Compañía y un sindicato de suscriptores dirigido por Eight Capital y BMO Nesbitt Burns Inc. y también incluyendo Canaccord Genuity Corp. (colectivamente, los "Suscriptores"). De conformidad con el Acuerdo de Suscripción, la Compañía pagó a los Suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos de la Oferta. La Compañía también emitió a los suscriptores 1.045.488 acciones comunes de compra de acciones (cada una, una "Orden de Compensación"), con cada Orden de Compensación que da derecho a los Suscriptores a comprar una Acción Común a un precio de 2,15 dólares por un período de 24 meses a partir de la fecha del presente, siempre que, en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento de las Órdenes de Compensación, el volumen de 20 días pondere el promedio de los precios de cierre reales de las Acciones Comunes en la Bolsa de Toronto , u otro intercambio principal en el que se cotizan las Acciones Comunes, superior a 3,05 dólares (el "Impulsor de Aceleración"), la Compañía puede, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aparición de un Impulsor de Aceleración, entregar un aviso a los Suscriptores acelerando la fecha de caducidad de las Órdenes de Compensación hasta la fecha que es 30 días después de la fecha de dicha notificación (el "Período de Ejercicio Acelerado"). Las órdenes de compensación no emitidas expirarán automáticamente al final del período de ejercicio acelerado.

Travis Doupe, responsable financiero de Willow, añadió "la Oferta nos pone en una posición financiera sólida para perseguir nuestros objetivos en 2021, y proporciona más efectivo disponible para continuar nuestro trabajo hacia la comercialización de cannabigerol ("CBG") y el desarrollo de ampliación de nuestros otros cannabinoides de cartera."

Las Acciones Comunes se ofrecieron en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec, de conformidad con un suplemento de folletos de fecha 16 de febrero de 2021 al folleto de plataforma base de forma corta de la Compañía de fecha 13 de octubre de 2020 (en conjunto, el "Folleto Suplementado"). Los términos de la Oferta se describen además en el Folleto Suplementado, que está disponible bajo el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3072887-1&h=1270273882&u...].

Acerca de Willow Biosciences Inc.

Willow es una empresa canadiense de biotecnología con sede en Vancouver, British Columbia que produce compuestos de alta pureza derivados de plantas que proporcionan bloques de construcción para las industrias farmacéutica, de salud y bienestar y de bienes envasados de consumo. El enfoque actual de Willow está en la producción de cannabinoides para el tratamiento del dolor, ansiedad, obesidad, trastornos cerebrales, entre otras indicaciones significativas. El equipo científico de Willow tiene un historial probado de desarrollo de tecnologías de fabricación para compuestos de alta pureza en tratamientos para el dolor y el cáncer. El proceso de fabricación de Willow crea un producto consistente, escalable y sostenible que permite el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos que cambian la vida.

ADVERTENCIAS A LOS LECTORES

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas que incluyen opiniones, supuestos, estimaciones y la evaluación de la Compañía de planes y operaciones futuros, y, más particularmente, declaraciones relativas a: el uso de ganancias de la Oferta, incluyendo la capacidad de la Compañía para acceder con éxito a nuevos mercados para la cartera cannabinoide de la Compañía, acelerar la comercialización de nuevos cannabinoides y acceder a capacidad de fabricación adicional; el momento de desarrollo y comercialización de CBG y otros cannabinoides que actualmente no están dentro de la cartera cannabinoide de Willow; el momento de la primera generación de ventas e ingresos; la capacidad de Willow para negociar con éxito con potenciales oportunidades de desarrollo de negocios; la fuerza relativa de la Compañía para generar valor para sus partes interesadas; y el plan de negocios de la Compañía, en general, incluyendo la investigación y producción de cannabinoides. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "hará", "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "intención", "puede", "proyecto", "debería" y expresiones similares están destinadas a estar entre las declaraciones que identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas y supuestos hechos por la Compañía que incluyen, pero no se limitan a, la implementación exitosa de la estrategia de producción, desarrollo y comercialización de Willow, en general. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una amplia gama de riesgos e incertidumbres, y aunque la Compañía cree que las expectativas representadas por tales declaraciones prospectivas son razonables, no puede haber garantías de que tales expectativas se cumplan.

(CONTINUA)