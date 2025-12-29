Windows to Infinity consolida su primera etapa y sienta las bases de su segunda fase de crecimiento - Windows to Infinity

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de diciembre 2025.- El proyecto "Windows to Infinity" comenzó hace más de cuatro años como un proceso continuo de construcción, desarrollo y experimentación. Durante este tiempo, el universo ha ido tomando forma a través de pruebas, exposiciones parciales y mini-formatos que han permitido activar distintas partes del proyecto antes de su despliegue completo. Ahora, está entrando en una fase decisiva: a lo largo de 2026 quedarán finalizadas todas las ideas originales previstas para la primera gran etapa, permitiendo que Windows to Infinity pueda montarse y presentarse en su versión completa.

Según su creador, Ramón Colomer, este hito no marca un final, sino el cierre natural de una primera etapa. El universo de Windows to Infinity está concebido para crecer sin límites, con nuevos mundos, historias y experiencias que ya están en desarrollo. Por ello, una segunda etapa comenzará a construirse a partir de 2026 y se extenderá durante los dos o tres años siguientes, ampliando aún más el alcance creativo del proyecto.

“Hemos crecido creando, probando y equivocándonos; formando nuevos equipos, desarrollando nuevas experiencias y aprendiendo mes a mes”, explica Colomer. De este proceso de formación y del absoluto compromiso con la obra nace Infinity Studios; una productora propia que no solo desarrolla íntegramente el universo de Windows to Infinity, sino que también pone su experiencia, su tecnología y su creatividad al servicio de otros creadores, museos, instituciones y salas expositivas.

Dentro de este cierre de primera etapa, el Photocall Virtual ocupa un lugar clave. Fue una de las primeras ideas originales del proyecto, aunque durante años quedó en segundo plano mientras el equipo resolvía los numerosos retos técnicos y creativos del conjunto. Hoy, con soluciones ya consolidadas y con piezas fundamentales como The Mutant Room y las obras monumentales entrando en su fase definitiva, el Photocall Virtual se activa como parte esencial de la experiencia.

Concebido como la despedida del recorrido, acompañará siempre a la exposición, en formatos grandes o reducidos, permitiendo que el público elija su mundo, su personaje y su escenario favoritos del universo de Windows to Infinity y realice una foto con ellos para llevarse a casa un recuerdo personal. Un momento lúdico, emotivo y participativo que cierra la visita con una sonrisa y transforma la experiencia en algo que no solo se recuerda, sino que se comparte y se conserva.

Con este conjunto de piezas ya definidas, Windows to Infinity entra ahora en fase de protocolo: orden de formatos, activación de producciones, pruebas finales y preparación para su implantación completa a partir de 2026.



Emisor: Windows to Infinity

Contacto: Windows to Infinity

Número de contacto: +34877915521