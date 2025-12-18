Windows to Infinity presenta 'La Esencia', su formato inmersivo para museos de tamaño medio - CREATIVE SYSTEMS IBERIA, S.L.

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

Windows to Infinity anuncia el lanzamiento de “La Esencia”, un nuevo formato expositivo diseñado específicamente para museos y centros culturales con superficies de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados. Esta nueva propuesta conserva el impacto visual, narrativo y tecnológico del universo original, pero en una versión compacta, modular, transportable y económicamente accesible.

El proyecto nace como respuesta a una realidad habitual del sector cultural: muchas instituciones carecen de grandes espacios para albergar producciones monumentales, pero buscan experiencias innovadoras y de alto impacto para su público. Con esta premisa, el equipo creativo de Infinity Studios (la productora del grupo) ha desarrollado un formato completamente nuevo que adapta las obras de Windows to Infinity a una escala más versátil, sin renunciar a la espectacularidad.

“La Esencia” está compuesta por módulos compactos e independientes, diseñados para atravesar puertas estándar, equipados con ruedas y preparados para un montaje rápido y eficiente. Una vez instalados, los módulos se elevan hasta su tamaño final, transformando el espacio expositivo en una experiencia inmersiva de gran potencia visual.

Esta nueva solución ha logrado que la exposición completa se pueda transportar en solo dos tráileres, permitiendo desplegar escenas de gran formato con efectos especiales, iluminación cinematográfica y una narrativa envolvente en espacios de tamaño medio, con una optimización notable de costes y tiempos de montaje.

A pesar de su formato reducido, “La Esencia” mantiene los elementos más emblemáticos del universo de Windows to Infinity. Entre ellos: las Visiones Monumentales en versión compacta, con el mismo impacto visual; El viaje en globo en realidad virtual, presente también en la versión completa; Photocall virtual interactivo, accesible para todos los públicos; Experiencias complementarias opcionales, como cuentacuentos, encuentros con los héroes, shows de títeres, actividades educativas y otras sorpresas que el grupo anunciará más adelante.

El objetivo de este nuevo formato es facilitar el acceso a experiencias expositivas inmersivas de alto nivel a museos de menor tamaño, centros culturales regionales, festivales y espacios temporales, con una inversión muy inferior a la de las grandes producciones internacionales, sin comprometer la calidad artística ni tecnológica.

Según Ramón Colomer, creador del universo de Windows to Infinity:

“Queríamos que Windows to Infinity pudiera llegar a cualquier ciudad, grande o pequeña. ‘La Esencia’ es la respuesta: una exposición que cabe en dos tráileres, se instala en poco tiempo y mantiene intacta la magia del proyecto".

“La Esencia” será presentada próximamente en París, como parte de la nueva fase de expansión comercial internacional del grupo.

