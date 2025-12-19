Windows to Infinity presenta un nuevo modelo para exposiciones internacionales más rentables - Windows

Windows to Infinity prepara la mayor revolución en el mercado internacional de exposiciones. El nuevo modelo que promete cambiar la rentabilidad de las exposiciones internacionales, marca un antes y un después en la industria cultural itinerante.

Madrid, 19 de diciembre.- Windows to Infinity ha iniciado la fase operativa de un nuevo modelo expositivo, el proyecto ya se encuentra en fase de pruebas reales y preparación de equipos, con los primeros ensayos previstos en una localidad española antes de su despliegue internacional.

La compañía está invirtiendo en un formato que integra creación artística en directo dentro de la exposición, con equipos propios formados por los creadores y de su productora, Infinity Studios. Son los mismos artistas, técnicos y programadores que conciben, construyen y montan las obras los que ahora trabajan en vivo dentro del recorrido, compartiendo el proceso creativo con el público.

El objetivo es transformar la exposición en un espacio vivo, donde el visitante entienda cómo se crean las obras, conviva con el proceso creativo y participe en una experiencia que cambia cada día. No hay dos visitas iguales. Los creadores acompañan al público durante el recorrido, presentan a los personajes y activan acciones como cuentacuentos, talleres y encuentros con los héroes del universo.

Este nuevo pack de artistas puede contratarse junto al resto de experiencias del proyecto, ya que Windows to Infinity funciona como un sistema modular adaptable a cada espacio. Es un pack de alto valor añadido, formado por los Innovators, el equipo creativo de Infinity Studios, que aporta una dimensión humana y real a la experiencia.

La clave está en la combinación del modelo expositivo “Essence” (el formato modular, compacto y completo de Windows to Infinity, pensado para salas pequeñas y medianas y diseñado para ser económico y accesible) con el pack de artistas, que al incorporar esta creación en directo se convierte en una propuesta única en el mercado internacional.

Según Ramón Colomer, director del proyecto y creador del universo Windows to Infinity, las pruebas ya están en marcha y en los próximos meses se realizarán experiencias reales con público.

