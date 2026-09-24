Windsor Capital completa una inversión estratégica de 50 millones de dólares en Space Labs

(Información remitida por la empresa firmante)

La inversión por una participación minoritaria del 4,9 % implica una valoración post-money de aproximadamente 1.000 millones de dólares para la empresa tecnológica eslovena.

HONG KONG y LIUBLIANA, Eslovenia, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Windsor Capital anunció hoy la finalización de una inversión estratégica de 50 millones de dólares en Space Labs d.o.o., una empresa tecnológica eslovena que desarrolla protocolos propios, infraestructura blockchain y sistemas económicos digitales para aplicaciones en el mundo real.

La inversión se realizó para adquirir una participación minoritaria del 4,9 % en Space Labs, lo que implica una valoración post-money de aproximadamente 1.020 millones de dólares.

La operación culmina un proceso de más de dos años, que incluyó el cumplimiento de hitos contractuales y la realización de procesos de diligencia debida en los ámbitos financiero, técnico y legal.

Los 50 millones de dólares de capital primario respaldarán la expansión internacional de Space Labs y acelerarán el desarrollo de su infraestructura tecnológica y de sus aplicaciones en el mundo real.

El núcleo de la tecnología de Space Labs es el protocolo RWD (Real World Digitalization Protocol), diseñado para conectar proyectos y empresas del mundo real con capital y comunidades globales mediante blockchain, contratos inteligentes y procesos digitales transparentes. Más allá de la simple tokenización de activos, el protocolo RWD está concebido para digitalizar la participación misma.

Como colaboración comercial inicial, Space Labs y Windsor Capital están desarrollando un canal de distribución de vehículos a través de la red internacional de automoción e industria de Windsor, con una distribución escalonada en múltiples mercados internacionales.

"Esta alianza va mucho más allá del capital. La inversión de 50 millones de dólares aporta solidez financiera a Space Labs, mientras que Windsor suma relaciones globales y oportunidades en el mundo real a la infraestructura tecnológica que hemos desarrollado", afirmó Igor Šinkovec, fundador y consejero delegado de Space Labs.

"Space Labs ha creado tecnología que responde a una oportunidad global. Creemos que, al combinarla con la red internacional de Windsor, esta alianza puede generar algo de una magnitud significativamente mayor a lo que cualquiera de las partes podría haber logrado por sí sola", señaló John M. Probandt, presidente del consejo, fundador y consejero delegado de Windsor Capital.

Acerca de Space Labs

Space Labs d.o.o. es una empresa tecnológica eslovena que desarrolla protocolos propios, infraestructura blockchain, contratos inteligentes y sistemas económicos digitales para aplicaciones en el mundo real, incluidos el protocolo RWD y el ecosistema tecnológico SpaceM.

spacelabs.si

Acerca de Windsor Capital

Windsor Capital es un grupo diversificado con sede en Hong Kong y con intereses en los sectores de automoción, fabricación avanzada, biotecnología y cadenas de suministro internacionales.

windsorcapital.net windsor.businesswww.windsorprestigecoltd.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas. Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o instrumento financiero.

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