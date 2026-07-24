El Wind&Waves Festival convertirá a Tenerife en capital mundial del windsurf del 31 de julio al 9 de agosto

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(Información remitida por la empresa firmante)

La cita celebrará, por decimosegunda edición, el Campeonato del Mundo Open, Junior y Masters de la PWA/WWT, e incorporará como novedades el Campeonato de España Open y el Foil Drive Challenge

Tenerife, 24 de julio de 2026.- El Wind&Waves Festival ha presentado oficialmente su edición de 2026, que se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto en la Playa de El Cabezo, en El Médano. El evento volverá a reunir a la élite internacional del windsurf en Tenerife con la celebración, por tercer año consecutivo, del Campeonato del Mundo Open, Junior y Masters de la PWA/WWT, tanto en categoría femenina como masculina.



El acto de presentación del festival tuvo lugar en el Hotel Playa Surf y contó con la presencia de Lope Afonso, vicepresdiente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza, concejala de Turismo, Tercera Edad e Igualdad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, y Daniel Bruch, CEO de Wind&Waves Festival.



El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, manifestó que "el Wind&Waves Festival es un magnífico ejemplo de cómo Tenerife ha sabido convertir sus extraordinarias condiciones naturales en una ventaja competitiva para posicionarse como un destino internacional de referencia para los deportes acuáticos. Este evento proyecta la imagen de la isla en mercados estratégicos y atrae a visitantes que buscan experiencias vinculadas al deporte, la naturaleza y la sostenibilidad".



Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó la importancia de que la isla vuelva a ser el escenario de una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional del windsurf. "Acoger una nueva edición del Wind&Waves Festival consolida a Tenerife como un destino de referencia para la celebración de grandes eventos deportivos al aire libre y pone en valor unas condiciones naturales excepcionales que nos sitúan entre los mejores lugares del mundo para la práctica del windsurf y otros deportes acuáticos", señaló.



El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, destacó que "el Wind&Waves Festival se ha convertido en una cita imprescindible que proyecta el nombre de Granadilla de Abona y de El Médano al mundo entero. Un año más, nuestro municipio se sitúa en el mapa internacional del windsurf, acogiendo a la élite mundial de este deporte y ofreciendo a vecinos y visitantes un programa de actividades que va mucho más allá de la competición".



El Wind&Waves Festival cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, mediante Turismo de Tenerife y la marca Tenerife Despierta Emociones; y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Asimismo, el festival cuenta con el patrocinio marcas como Playa Surf CBbC Hotel, Balearia, Veinte 04, Future Fly Boards y Foil Drive.

Contacto

Emisor: Wind&Waves Festival

Nombre contacto: David Pérez

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