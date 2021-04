Wiohair, más comprometidos con el planeta y con la salud de los clientes que nunca

Wiohair es la marca más innovadora y eficaz del mercado cuando se habla de tratamientos anticaída. No obstante, su innovación también abarca otros aspectos muy importantes para sus clientes. Por un lado ofrecen productos que no solo tratan la caída del cabello sino que cuidan el cuero cabelludo con fórmulas suaves y respetuosas para la dermis capilar y está incorporando el gama, envases que contribuyen al bienestar del medio ambiente

¿Se sabe que la cosmética a nivel mundial produce más de 120.000.000 de envases de forma anual? ¿Y que un 64% de la sociedad española está preocupada por cómo afectan sus rutinas diarias en el mantenimiento del planeta?



Wiohair STOP CAÍDA quiere ser la marca que demuestre que la eficacia no está reñida con el cuidado por el planeta o por el ser humano.



Wiohair se destaca entre su competencia por su objetivo de ofrecer siempre los mejores productos anticaída. Aportan las mejores fórmulas y ofrecen sus productos a través de su tienda on-line para dar así el mejor precio a sus clientes sin tener que pasar por sobrecostes con intermediarios.



Los ingredientes que usa Wiohair son concentrados, únicos, con resultados clínicos y eso hace que su calidad sea premium. Además, conviene recordar que como marca premium y cercana a los usuarios, todos los clientes reciben una llamada de bienvenida para que puedan adaptar correctamente la rutina capilar.



Mejora doble de la marca:



En relación a las fórmulas y el trato con el cliente, Wiohair sigue innovando y apuesta por trabajar en 2 líneas de acción basadas en el:



Cuidado respetuoso de la salud del cabello:

La eficacia no va en detrimento de la salud del cuero cabelludo. Wiohair ofrece fórmulas respetuosas para la dermis capilar con ingredientes que no tienen efectos secundarios ni rebote en la piel. Sin parabenos, sin siliconas y sin sulfatos que puedan provocar irritación en el cuero cabelludo.



Cuidado respetuoso del planeta:

Los nuevos envases del lanzamiento del Champú Anticaída FORTE y la Mascarilla protectora Anticaída NO contaminan. En vez de plástico, están hechos a base de plantas y cada envase reduce la emisión de CO2 en la atmósfera.



Con estas 2 premisas cumplidas, WIOHAIR LANZA UNA NUEVA RUTINA (que muchos clientes estaban esperando):



1. Champú Anticaída FORTE: • 2 veces más Eficaz gracias a una concentración más alta de ingredientes efectivos.



• 5 veces con más Factores de crecimiento, las proteínas que necesita el cabello para revertir el proceso de la caída y volver a la fase anágena del cabello.



• Con Células madre que actúa como activo antienvejecimiento capilar en el folículo.







2. Mascarilla Protectora Anticaída: • Con Células madre para evitar el envejecimiento de cada hebra del cabello.



• Con Aceite de macadamia para proteger de efectos externos, (ahora muy adecuado para proteger de los efectos agresivos del sol).



• Con Manteca de Karité para nutrir en profundidad y aportar elasticidad.







3. Las Cápsulas Fuerza y Crecimiento se incorporan en esta rutina que gracias a sus ingredientes orgánicos (permiten mayor absorción de los nutrientes en el cabello): • Fortalecen el pelo un 200%



• Incentivan el crecimiento del cabello de forma natural.







Ahora mismo, con la promoción del lanzamiento del nuevo Champú Anticaída FORTE y la nueva Mascarilla, estos 3 productos tienen una oferta especial para frenar la caída esta primavera cuidando del planeta y de la salud capilar.



Fuente: www.wiohair.com







Contacto

Nombre contacto: Alba

Descripción contacto: Alba

Teléfono de contacto: 910607449