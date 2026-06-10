WLF Energy y Farasis Energy firman una alianza para acelerar las soluciones de almacenamiento energético

WLF Energy y Farasis Energy firman una alianza - WLF Energy

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza combina el liderazgo de Farasis Energy en tecnologías avanzadas de baterías con la plataforma energética integrada de WLF Energy, sus capacidades de optimización impulsadas por inteligencia artificial y su estrategia global de despliegue

Madrid, 10 de junio de 2026.- WLF Energy y Farasis Energy anunciaron hoy la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica para desarrollar, industrializar y comercializar conjuntamente tecnologías de baterías y productos de almacenamiento energético de próxima generación destinados a los mercados globales.



La alianza establece un marco de colaboración a largo plazo en áreas como tecnología de celdas de batería, sistemas de baterías, software de gestión energética, inteligencia artificial y despliegue a gran escala de soluciones de almacenamiento de energía. Juntas, ambas compañías buscan acelerar la transición hacia infraestructuras energéticas más asequibles, resilientes y sostenibles en todo el mundo.



El acuerdo combina la amplia experiencia de Farasis Energy en el desarrollo y fabricación de tecnologías avanzadas de baterías con la plataforma tecnológica integrada de WLF Energy, su ecosistema energético impulsado por inteligencia artificial y su red energética global. A través de esta colaboración, los socios pretenden crear una hoja de ruta integral de tecnología y productos para responder a la creciente demanda de aplicaciones de almacenamiento energético estacionario en los segmentos de servicios públicos, comercial e industrial, y energía distribuida.



Una visión compartida para el futuro de la energía

A medida que el sector energético mundial atraviesa una transformación sin precedentes, el almacenamiento de energía se ha convertido en un elemento fundamental para la integración de energías renovables, la resiliencia de las redes eléctricas, la competitividad industrial y la seguridad energética. Ambas compañías comparten la visión de que el sistema energético del futuro requerirá no solo tecnologías avanzadas de baterías, sino también software inteligente, optimización digital y modelos de despliegue escalables.



En virtud del acuerdo, WLF Energy y Farasis Energy centrarán conjuntamente sus esfuerzos en:



• El desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación optimizadas específicamente para aplicaciones de almacenamiento energético.



• La industrialización y comercialización de soluciones avanzadas de celdas y sistemas de baterías.



• El desarrollo conjunto de una hoja de ruta de productos para sistemas de almacenamiento energético a escala de red, comercial e industrial y distribuido.



• La integración de tecnologías de baterías con el Sistema de Gestión Energética (EMS) impulsado por IA y la plataforma energética digital de WLF Energy.



• La optimización del coste total de propiedad, el rendimiento del sistema, la seguridad, la fiabilidad y la rentabilidad durante todo el ciclo de vida.



• La exploración de oportunidades de mercado globales en Europa, Asia, Norteamérica, Oriente Medio, África y mercados energéticos emergentes.



• Programas conjuntos de innovación orientados a futuras necesidades de estabilización de redes, integración de energías renovables, centrales eléctricas virtuales e infraestructuras energéticas inteligentes.



Aprovechando fortalezas complementarias

Farasis Energy se ha consolidado como una de las principales compañías mundiales de tecnología de baterías, con una profunda experiencia en química de baterías, desarrollo de celdas, excelencia manufacturera y producción industrial a gran escala. Gracias a años de innovación continua, la empresa ha desarrollado una sólida trayectoria en el suministro de soluciones de baterías de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.



Por su parte, WLF Energy está construyendo una plataforma integral de energía limpia que combina tecnología de baterías, sistemas de gestión energética, inteligencia artificial, optimización digital, capacidades de comercialización energética y experiencia en desarrollo de proyectos dentro de un ecosistema unificado. La visión de la compañía es hacer que la energía sostenible sea accesible a nivel global a costes que favorezcan la competitividad industrial, al tiempo que fortalecen la resiliencia energética y reducen las dependencias geopolíticas.



La asociación estratégica está diseñada para aprovechar estas fortalezas complementarias. Al combinar tecnología avanzada de baterías con software inteligente y capacidades de plataforma energética, ambas compañías buscan crear soluciones diferenciadas que maximicen el valor para los clientes y aceleren el despliegue del almacenamiento energético en todo el mundo.



Construyendo la próxima generación de almacenamiento energético

Uno de los principales focos de la colaboración será la creación de una hoja de ruta tecnológica a largo plazo que responda a la evolución de las necesidades del mercado durante la próxima década. Esto incluye la evaluación e implementación de múltiples químicas de baterías, tecnologías avanzadas de gestión de baterías, algoritmos de optimización basados en inteligencia artificial y arquitecturas de productos estandarizadas diseñadas para una escalabilidad global.



Los socios también explorarán oportunidades para definir conjuntamente futuros estándares de la industria en materia de rendimiento del almacenamiento energético, seguridad, integración digital y optimización del ciclo de vida.



Mediante la integración de la innovación en baterías con la gestión energética inteligente y la optimización operativa en tiempo real, ambas compañías consideran que pueden lograrse mejoras significativas en la rentabilidad de los sistemas, la eficiencia operativa, el aprovechamiento de los activos y las capacidades de integración en la red.



"La transición energética requiere más que tecnologías individuales: requiere ecosistemas completos. Farasis Energy aporta experiencia de primer nivel en baterías y capacidades industriales, mientras que WLF Energy contribuye con una plataforma energética integrada, capacidades avanzadas de inteligencia artificial y una visión clara para el futuro de las infraestructuras energéticas sostenibles. Juntos estamos creando una base sólida para soluciones de almacenamiento energético de próxima generación que ayudarán a clientes de todo el mundo a alcanzar mayores niveles de sostenibilidad, resiliencia y competitividad económica"— Sebastian Wolf, fundador y director ejecutivo de WLF Energy.



Un representante de Farasis Energy añadió: "Nos complace iniciar esta alianza estratégica con WLF Energy. La combinación de tecnología avanzada de baterías y plataformas energéticas digitales inteligentes representa una importante oportunidad para acelerar la innovación en el sector del almacenamiento energético".

Contacto

Nombre contacto: Christian F. Ringvold

Descripción contacto: CFO y cofundador de WLF Energy

Teléfono de contacto: +49 69 34866210