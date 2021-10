Wolfgang Kiessling y la Compañía Loro Parque reciben el premio Tribuna a la trayectoria empresarial

Con este reconocimiento, el grupo Tribuna de Canarias ha querido poner en valor el compromiso de Loro Parque con la sostenibilidad, así como su apuesta firme por la calidad y la excelencia

En la tarde de ayer, jueves 7 de octubre, Wolfgang Kiessling, en nombre de la Compañía Loro Parque, recogió en el auditorio Adán Martín de Tenerife el premio Tribuna a la trayectoria empresarial. Con este reconocimiento, Tribuna de Canarias ha querido también poner en valor el compromiso de Loro Parque con la sostenibilidad, así como su apuesta firme por la calidad y la excelencia.

Fundado el 17 de diciembre de 1972, Loro Parque fue concebido inicialmente como un paraíso para papagayos, e inició su andadura con tan solo 25 personas, 150 loros y un espacio de 13 000 metros cuadrados. Desde ese entonces hasta hoy, y tras una trayectoria de muchos retos e infinidad de premios, Loro Parque se ha convertido en el mejor zoológico del mundo y, junto a la Loro Parque Fundación, trabaja incansablemente por la conservación de las especies, la investigación y la sensibilización social.

Asimismo, la Compañía Loro Parque ha apostado desde hace décadas por seguir desarrollando proyectos que generen empleo y coloquen a las islas Canarias en lo más destacado del panorama turístico internacional. Así, comenzaron la construcción del Siam Park en el año 2004 y, tras más de 10 millones de visitantes, sigue siendo, indiscutiblemente, el mejor parque acuático del mundo. Sigue sus pasos Poema del Mar, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el más espectacular acuario de Europa.

La diversificación de la Compañía, no obstante, no acaba ahí, pues el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, recientemente reformado, y el restaurante Brunelli’s Steakhouse confirman el empeño y la apuesta de Wolfgang Kiessling y su familia por el archipiélago canario, aportando economía, ocio y calidad.

Este recorrido, plagado de éxitos, aunque no exento de retos, han hecho a Kiessling y a su Compañía merecedores del reconocimiento a una trayectoria profesional impecable en una gala en la que también se premió la labor de Softtoner; Caixabank; Federación Canaria de Municipios; Grupo Fedola; José Valle; FAUCA; JH Asesores Financieros; CICAR; ESM Tenerife; Antonio Padrón; Ángela Delgado; Braulio Simancas; Ayuntamiento de Fuencaliente; Enrique Arriaga, y Federación Nacional de Autónomos.

