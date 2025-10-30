Wolfie se renueva: más autonomía, orden y velocidad para la industria musical impulsada por IA





La nueva versión de Wolfie permite trabajar con múltiples asistentes especializados dentro de una misma interfaz. Cada asistente —creatividad, marketing, legal y eventos— cumple un rol específico, lo que permite ejecutar tareas complejas sin abandonar el flujo de trabajo. Esta función impulsa la eficiencia y la precisión en la gestión diaria de proyectos musicales.













Para mejorar la organización, Wolfie incorpora una carpeta de archivos accesible desde la esquina superior derecha de cada chat. Así, todos los documentos generados durante una conversación quedan ordenados y disponibles en un solo lugar, facilitando la revisión y la colaboración en tiempo real.













El Modelo Sabio, núcleo de razonamiento de Wolfie, ha sido optimizado para ofrecer resultados más certeros en menos tiempo. Esta mejora reduce los tiempos de búsqueda y eleva la calidad de las recomendaciones, permitiendo a los usuarios acceder a información más relevante con mayor agilidad.









LinkedIn de Wolfie





Con el objetivo de fomentar la reflexión y el aprendizaje, Wolfie lanza su propio espacio formativo en LinkedIn, centrado en la intersección entre la música y la inteligencia artificial. Este nuevo canal reúne artículos, debates y análisis sobre los temas más actuales que están definiendo el futuro del sector.









Playbooks formativos





Wolfie estrena sus primeros Playbooks, guías prácticas diseñadas para enseñar cómo aplicar la inteligencia artificial en los distintos roles de la industria musical. Estas herramientas didácticas buscan empoderar a los profesionales del sector con conocimientos aplicables e inspiradores. Se pueden descargar desde todos los canales de Larrosa.









Más que una herramienta, Wolfie se consolida como el centro operativo de la nueva industria de la música, uniendo tecnología, formación y creatividad en un mismo espacio digital.









"Súmate a la lista de espera para acceder

https://wolfie.pro/

".









