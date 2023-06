Wolters Kluwer reconocido como Elección de los Clientes de 2023 en Gartner® Peer Insights™

(Información remitida por la empresa firmante)

El noventa y siete por ciento de los usuarios finales verificados de CCH Tagetik están dispuestos a recomendar la plataforma integral de gestión del desempeño corporativo (CPM)

NUEVA YORK, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer , un líder mundial en información profesional, soluciones y servicios de software, anunció hoy que ha sido reconocido como Elección de los Clientes en el informe Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software de 2023; y el 97 % de los usuarios finales verificados de CCH Tagetik están dispuestos a recomendar la plataforma integral de gestión del desempeño corporativo (CPM), según 47 revisiones a 31 de marzo de 2023.

El 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software reconoce a los proveedores de software en función de las reseñas de usuarios finales verificados. Esta perspectiva agregada de pares, junto con revisiones detalladas individuales , complementa la investigación de expertos de Gartner y puede desempeñar un papel decisivo en el proceso de compra de las organizaciones, ya que incorpora experiencias de iguales sobre la implementación y operación de una solución. Los proveedores ubicados en el cuadrante superior derecho de los cuadrantes de "Voz del cliente" son reconocidos con la distinción Elección del cliente de Gartner Peer Insights, denotada con una insignia Elección del cliente. Los proveedores reconocidos cumplen o superan tanto la experiencia general promedio del mercado como el interés y la adopción del usuario promedio del mercado.

Este último reconocimiento de iguales sigue el posicionamiento anterior de Wolters Kluwer como líder, basado en su capacidad de ejecución y visión completa, en el 2022 Gartner® Magic QuadrantTM for Financial Planning Software , que evaluó el software de presupuesto, planificación y previsión de CCH Tagetik.

Lea lo que los profesionales de usuarios finales verificados tienen que decir sobre CCH Tagetik en Gartner Peer Insights . Los extractos clave incluyen:

· " Gran software. Alta flexibilidad ."

· " Una verdadera herramienta de planificación propiedad del usuario para profesionales de las finanzas"

· " Gran software, excelente equipo de soporte ."

· " Automatización, estandarización, eficiencia e inteligencia financiera. ¡Excelente CPMtool ."

Ralf Gärtner , vicepresidente sénior y director general de Corporate Performance Solutions, Wolters Kluwer, dijo: "Creemos que ser reconocidos por iguales como una elección de los clientes y recibir una calificación de disposición a recomendar del 97% son testimonios de la confianza que los clientes de CCH Tagetik tienen en nuestras capacidades integrales de productos. También vemos este reconocimiento como un reflejo de nuestro compromiso incesante. para brindar una experiencia superior al cliente desde las ventas hasta la implementación y el soporte continuo."

Acerca de Wolters KluwerWolters Kluwer (EURONEXT: WKL) es un líder mundial en información, software y servicios para profesionales de la salud, impuestos y contabilidad, cumplimiento financiero y corporativo, desempeño legal y regulatorio y corporativo y ESG. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones críticas todos los días al proporcionar soluciones expertas que combinan un conocimiento profundo del dominio con tecnología y servicios especializados.

Wolters Kluwer reportó ingresos anuales de 5.500 millones de euros en 2022. El grupo atiende a clientes en más de 180 países, mantiene operaciones en más de 40 países y emplea aproximadamente a 20.000 personas en todo el mundo. La empresa tiene su sede en Alphen aan den Rijn, Países Bajos.

Para más información visite www.wolterskluwer.com , síganos en LinkedIn , Twitter , Facebook , y YouTube .

