WOLTIO acercará su trayectoria en movilidad eléctrica a MATELEC 2026

Cargador WOLTIO en exterior - woltio

(Información remitida por la empresa firmante)

Instaladores eléctricos, distribuidores, ingenierías y fabricantes tienen una cita el próximo mes en MATELEC, el salón profesional dedicado a la industria eléctrica y electrónica. La feria convoca a distintos eslabones del sector para compartir conocimiento, conocer soluciones y analizar los cambios que afectan a las instalaciones

Madrid, 1 de octubre de 2026.- IFEMA MADRID acogerá la próxima edición de MATELEC junto a GENERA, dentro de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. Esta convocatoria sitúa en un mismo encuentro la actividad eléctrica y electrónica y los ámbitos de la energía y la transición energética.



La recarga de vehículos eléctricos está directamente vinculada a la actividad de estos profesionales. Por eso, WOLTIO, fabricante español con más de 15 años de experiencia en movilidad eléctrica, estará presente en MATELEC.



"Como fabricantes, nuestro trabajo es desarrollar cargadores que respondan a las necesidades de distintos entornos y que los instaladores puedan integrar en cada proyecto. En WOLTIO llevamos más de 15 años dedicados a la movilidad eléctrica, y MATELEC es una oportunidad para conversar con los profesionales que conocen de primera mano los retos de cada instalación.", señalan desde el equipo de WOLTIO.



MATELEC conecta a WOLTIO con la industria eléctrica profesional

La edición de 2026 abrirá sus puertas del 24 al 26 de noviembre, de 9:30 a 18:30. La celebración conjunta de MATELEC y GENERA en IFEMA MADRID permitirá recorrer dos ferias con pabellones propios bajo el marco común de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización.



WOLTIO estará en el pabellón 8, stand 8E09, en un contexto relacionado con su actividad y con la cadena profesional de la instalación eléctrica.



"Compartir este espacio con los profesionales de la industria eléctrica nos permite explicar qué aporta un fabricante especializado en recarga a la electrificación de las instalaciones", señalan desde WOLTIO.



El diseño y la fabricación en España definen la identidad de WOLTIO

La actividad de WOLTIO se centra en el diseño y la fabricación de cargadores para coches eléctricos e híbridos enchufables. Cuenta con instalaciones en Valencia y Barcelona y cerca de 100 profesionales vinculados a la innovación y la manufactura.



WOLTIO participa como fabricante, mientras que los profesionales de su red instalan los equipos y valoran las condiciones de cada proyecto.



"Las prioridades cambian según el entorno. Por eso desarrollamos cargadores y accesorios con prestaciones distintas. El instalador valora qué configuración resulta adecuada", señalan desde WOLTIO.



Las soluciones de WOLTIO cubren distintos entornos de recarga

La gama comprende cargadores domésticos y profesionales, con alternativas monofásicas y trifásicas. La gestión de potencia y la aplicación WOLTIO permiten configurar y supervisar la recarga en los modelos que incorporan estas funciones.



En espacios profesionales y compartidos, la gestión del acceso y de los puntos depende de la infraestructura y del uso previsto. Sus cargadores son compatibles con vehículos eléctricos e híbridos enchufables.



"Detrás de cada cargador hay una decisión de confianza, tanto para el profesional que lo incorpora a un proyecto como para quien lo utiliza. Como fabricantes, asumimos la responsabilidad de que esa confianza esté respaldada por rigor técnico. Es el criterio que queremos mantener en WOLTIO", señalan desde la compañía.



Durante MATELEC 2026, WOLTIO compartirá con instaladores y distribuidores su propuesta de soluciones de recarga y su experiencia como fabricante especializado. La feria será un punto de encuentro entre la tecnología de recarga y los profesionales encargados de integrarla en nuevas instalaciones.

Contacto

Emisor: Woltio

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