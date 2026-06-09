Womenalia reúne en Madrid a medio centenar de profesionales para analizar bienestar y liderazgo - Womenalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio 2026.- Womenalia, la mayor red profesional de mujeres en España con más de 14 años de trayectoria, celebró el pasado 27 de mayo en el Campus de Castellana, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid la primera edición del Wellbeing Power Day, una jornada de bienestar profesional que congregó a más de un centenar de directivas, profesionales y representantes institucionales para abordar el papel del cuidado personal y colectivo como palanca del rendimiento y el liderazgo sostenible.

El evento, que contó con la colaboración de Betterhelp, Limak Construction Europe y la propia Universidad Camilo José Cela, además, la empresa Brooklyn Fitboxing participó a través de su Fundación Hit4Change, dedicada a la promoción del deporte y los hábitos de vida saludables.

La temática giró en torno a cuatro ejes fundamentales: la salud mental en el entorno organizacional, la relación entre actividad física y rendimiento cognitivo, la mentalidad del alto rendimiento deportivo aplicada al mundo empresarial, y la urgencia de poner a las personas en el centro de la agenda corporativa.

“Hemos hecho sostenible el planeta… pero estamos agotando a las personas. La sostenibilidad ya no es solo ambiental. Es humana.”

Elena Gómez del Pozuelo, Presidenta Ejecutiva de Womenalia

Cuatro ponencias que marcaron la agenda del bienestar corporativo

Elena Gómez del Pozuelo (Womenalia) ”Hemos hecho sostenible el planeta, pero se está agotando a las personas.”

Elena Gómez del Pozuelo, cofundadora y presidenta de Womenalia abrió el ciclo de ponencias con una reflexión que puso el foco en un nuevo concepto de sostenibilidad: la humana. Las empresas que cuidan a sus equipos no solo reducen la rotación y el absentismo, sino que construyen organizaciones con capacidad real de crecimiento a largo plazo.

Juan Pablo Nebrera (Brooklyn Fitboxing) ”Mente, deporte, salud. Rendimiento profesional”.

El CEO de Brooklyn Fitboxing expuso el impacto del ejercicio físico en el rendimiento cognitivo y la resiliencia organizacional, presentando datos que avalan cómo el deporte sistemático mejora la gestión del estrés y reduce el absentismo laboral.

Mercedes Coghen, Campeón Olímpica, ”Del oro olímpico al liderazgo empresarial: rendimiento sostenible.”

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 trasladó al auditorio las claves de la mentalidad de alto rendimiento: el agotamiento no es sinónimo de compromiso, el éxito sostenido requiere cultura de equipo saludable y la excelencia se sostiene cuando se cuida a las personas.

“Gracias a Womenalia por darme la oportunidad de compartir mi experiencia olímpica , de liderazgo, equipo y valores , con este gran equipo de mujeres que utilizan esta plataforma para intentar conseguir que sus circunstancias particulares sean cada vez mejores y más adaptadas a su desarrollo personal profesional. Quiero resaltar además el nivel de todos los que compartieron conmigo la jornada y animar a las womenalias a cuidarse mucho y creer en sí mismas.” .

Ilyana Arbulu (BetterHelp) ”De sobrevivir a liderar: el cuidado de la salud mental como aliado del éxito.”

Ilyana como Clinical Operations Consultant de Betterhelp y psicóloga sanitaria ofreció una perspectiva clínica y organizacional sobre la salud mental en el entorno profesional, proponiendo un cambio de paradigma: pasar de gestionar síntomas a construir un liderazgo sostenido desde el autoconocimiento, la regulación emocional y el autocuidado.

“Nuestra carrera profesional es una maratón, aunque a veces parece que estemos corriendo los 100 metros lisos. Aprender a parar, cuidarnos y comprender nuestras emociones es fundamental para asegurarnos una vida profesional plena y sostenible a largo plazo.”

La participación de Limak Construction Europe como patrocinador del Wellbeing Power Day 2026 refleja su compromiso con el desarrollo del talento, la diversidad y el liderazgo sostenible.

Alberto Cubero, Country Manager de Limak Construction Europe en España, destaca “la importancia de apoyar iniciativas que promuevan el bienestar de las personas y la igualdad de oportunidades.”

A través de su colaboración con Womenalia en su programa Global Engineer Girls (GEG), Limak contribuye al impulso del liderazgo femenino y al desarrollo de futuras profesionales en sectores estratégicos como la ingeniería, la construcción y las infraestructuras.

Clausura institucional

El broche final del encuentro corrió a cargo de Tomás García Martín, Decano-Director de la UCJC, quien subrayó el valor de la experiencia como activo estratégico y la necesidad de que las nuevas generaciones integren el bienestar físico y mental como una competencia profesional, no como un lujo.

Sobre Womenalia

Womenalia es la mayor red profesional de mujeres en España, con más de 14 años de trayectoria. Su misión: potenciar el talento femenino, crear vínculos reales entre profesionales y ser altavoz de quienes quieren crecer.

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