Women’s Supercars Club celebra la segunda edición del Women’s Mobility Congress en Barcelona

Ponentes del Women's Mobility Congress - WSCC

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro reunió a expertos del sector para analizar la transformación de la movilidad a través de la electrificación, la digitalización y el liderazgo femenino

Barcelona, 27 de julio de 2026.- El histórico Círculo del Liceo de Barcelona acogió el 23 de julio de 2026 la segunda edición del Women’s Mobility Congress, organizado por Women’s Supercars Club (WSCC). El evento se consolidó como un espacio de referencia que reúne a líderes empresariales y expertos de todos los géneros para analizar el presente y el futuro de la movilidad.



Ariadna Verge Martín, presidenta y fundadora de Women’s Supercars Club, inauguró la jornada agradeciendo la participación de los asistentes. Durante su intervención, recordó que la asociación nació durante la pandemia con el objetivo de construir oportunidades y dar mayor visibilidad al liderazgo femenino en el sector. Verge destacó que la movilidad atraviesa una transformación marcada por la electrificación, la digitalización, la conducción autónoma y la inteligencia artificial.



La presidenta de WSCC señaló que el congreso es, según los registros de la entidad, el único de movilidad organizado y liderado por mujeres que integra ponentes de todos los géneros. Al respecto, afirmó: "El talento no tiene género y el futuro se construye colaborando".



El congreso comenzó con la mesa redonda "La generación Z al volante", moderada por Ariadna Nuez, presidenta de New Generations Supercars Club. En ella participaron Bruno Aguilar, Young Leader de Young Community del Club Porsche España; Carlos Colomer, responsable de Estrategia y Operaciones del Grupo Autopodium; y Joaquín Cumellas, fundador de Classic Concept. Los ponentes coincidieron en que la nueva generación entiende la movilidad como una experiencia digital y conectada.



Posteriormente, el evento abordó la evolución tecnológica con la ponencia de Francesc Corberó, director de Comunicación de Nissan España, y la conferencia de Alberto de Aza, Managing Director de BYD España y Portugal, sobre la digitalización en la industria automotriz. Por otro lado, la mesa "Luxury Mobility Experiences" analizó la importancia de la exclusividad y la comunidad en el sector del lujo, con la presencia de directivos como Carlos T. López Panisello, de Ducati España y Portugal, y Javier Aguilar, presidente del Porsche Club España.



La última mesa redonda, centrada en el liderazgo femenino y la inteligencia artificial, contó con la participación de Sandra Llavina, CEO del Grupo Llavina Mobility; Esther Forné, CEO de Autopodium; y Carolina Pagès, CEO de Raffel Pagès Barcelona. La jornada finalizó con una conferencia magistral de César Val sobre la capacidad de las marcas para generar experiencias memorables.



Sobre el modelo de financiación y el desarrollo del congreso, Ariadna Verge Martín concluyó: "No solo hemos consolidado el único Women’s Mobility Congress del mundo organizado y liderado por mujeres, sino que además lo hacemos desde la más absoluta independencia, sin intereses comerciales y financiado íntegramente con recursos privados de la propia asociación y las cuotas de nuestras members. Esa libertad nos permite crear un espacio abierto, plural y de máxima calidad, donde el único protagonista es el conocimiento y el futuro de la movilidad."



Emisor: Women's Super Cars Club

Contacto

Nombre contacto: Ariadna Verge

Descripción contacto: Women's Super Cars Club

Teléfono de contacto: 626640747



