Wondershare lanza Filmora V15 y redefine la creación de vídeos integrando la IA al máximo en sus flujos (2)

VANCOUVER, BC , 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Wondershare, todo un referente mundial en productos y soluciones de creatividad y productividad, ha anunciado hoy el lanzamiento de Wondershare Filmora V15, una versión que sienta las bases de la democratización de la creación de vídeos basada en IA. Bajo el lema "Edita como un experto con la IA de Filmora", la V15 integra profundamente la IA en cada etapa del proceso creativo de edición y optimiza la producción y definición de contenido como nunca antes.

Filmora V15 es una plataforma todo en uno de última generación para la creación integral de vídeos profesionales que se centra en la generación de contenido inteligente y la gestión de flujos de trabajo creativos. Esta actualización incorpora varias herramientas avanzadas, diseñadas para simplificar tareas de edición complejas y mejorar el control creativo. En conjunto, estas novedades presentan funciones más inteligentes, agilizan la edición avanzada y simplifican las funcionalidades profesionales, para que cualquiera pueda producir contenidos de alta calidad rápida y fácilmente en esta era de la IA.

Flujo de trabajo integrado con la inteligencia artificial

Filmora V15 integra al máximo la IA en cada paso del proceso creativo. En lugar de funcionar como herramientas independientes, las funciones de IA de Filmora se integran a la perfección en el flujo de trabajo de edición, a modo de extensión natural del proceso creativo. Esta versión marca un antes y un después en la producción de vídeo inteligente: es la primera solución todo en uno que ofrece una experiencia profesional completa, con generación de contenido y mejoras de edición con IA.

En Filmora V15, la IA funciona como un flujo continuo que conecta cada etapa, desde la idea inicial y la creación del contenido de vídeo hasta su edición y producción final. En la edición con línea de tiempo se pueden generar nuevas escenas de vídeo con IA, eliminar distracciones o ajustar fondos con el recorte inteligente y ampliar el metraje con la extensión con IA. En combinación con los subtítulos dinámicos, la clonación de voz y la conversión de texto a voz, Filmora ofrece un flujo de trabajo ininterrumpido que convierte los vídeos en primer plano en contenido pulido y listo para compartir.

Para mejorar este flujo de trabajo conectado, Filmora V15 introduce nuevas funciones de IA y actualizaciones que ofrecen un control creativo y una precisión mayores en todas las etapas de la edición:

Extensión con IA : Permite continuar los clips de vídeo directamente en la línea de tiempo. Filmora rellena de forma inteligente el material que falta, ya sea antes o después del clip, con imágenes coherentes y transiciones fluidas, lo que resuelve problemas de cortes bruscos o duraciones insuficientes.

: Permite continuar los clips de vídeo directamente en la línea de tiempo. Filmora rellena de forma inteligente el material que falta, ya sea antes o después del clip, con imágenes coherentes y transiciones fluidas, lo que resuelve problemas de cortes bruscos o duraciones insuficientes. Recorte inteligente : La IA mejorada comprende mejor la intención del pincel para capturar con precisión el sujeto deseado, mientras que los algoritmos mejorados de procesamiento de bordes y de difuminado garantizan resultados más limpios y precisos con menos trazos y ajustes.

: La IA mejorada comprende mejor la intención del pincel para capturar con precisión el sujeto deseado, mientras que los algoritmos mejorados de procesamiento de bordes y de difuminado garantizan resultados más limpios y precisos con menos trazos y ajustes. Eliminador de objetos con IA : Ahora es compatible con Magic Box para eliminar rápidamente marcas de agua, subtítulos, personas y otras distracciones, al tiempo que mantiene una calidad de imagen natural y perfecta.

: Ahora es compatible con Magic Box para eliminar rápidamente marcas de agua, subtítulos, personas y otras distracciones, al tiempo que mantiene una calidad de imagen natural y perfecta. Mejora de vídeo con IA: La mejora de retratos totalmente optimizada conserva la fidelidad de la iluminación y el color, produciendo resultados más claros, naturales y estables.

Edición más inteligente para proyectos complejos

Más allá de la IA, Filmora V15 trae consigo varias novedades que simplifican las ediciones más complejas y amplían las posibilidades creativas:

Herramienta Pluma : Dibuja libremente trazados o formas, aplica efectos de trazo y enlaza el movimiento a los clips directamente en la línea de tiempo, sin necesidad de complementos externos.

: Dibuja libremente trazados o formas, aplica efectos de trazo y enlaza el movimiento a los clips directamente en la línea de tiempo, sin necesidad de complementos externos. Gráficos animados : Transforma al instante los datos importados en gráficos de líneas o barras animados, con ajustes preestablecidos personalizables y efectos de narración dinámica.

: Transforma al instante los datos importados en gráficos de líneas o barras animados, con ajustes preestablecidos personalizables y efectos de narración dinámica. Biblioteca de recursos ampliada: Incluye una mayor selección de subtítulos dinámicos, animaciones de texto y vídeo, y filtros cinematográficos, junto con fuentes localizadas y efectos visuales populares para satisfacer diversas necesidades creativas.

Eficiencia profesional simplificada

Filmora V15 también optimiza los flujos de trabajo profesionales para usuarios avanzados y equipos de producción, con mejoras como las siguientes, que la convierten en un ecosistema de edición más completo e inteligente:

Edición con doble línea de tiempo : Gestiona varios clips compuestos usando pestañas y cambia cómodamente entre líneas de tiempo.

: Gestiona varios clips compuestos usando pestañas y cambia cómodamente entre líneas de tiempo. Subproyectos : Importa diferentes archivos de proyecto como clips compuestos, lo que permite gestionar múltiples proyectos de forma sencilla y reutilizar materiales entre ellos.

: Importa diferentes archivos de proyecto como clips compuestos, lo que permite gestionar múltiples proyectos de forma sencilla y reutilizar materiales entre ellos. Edición de vista previa de origen y línea de tiempo : Previsualiza los materiales de origen y los proyectos activos en paralelo para tomar decisiones más rápido.

: Previsualiza los materiales de origen y los proyectos activos en paralelo para tomar decisiones más rápido. Vídeo con múltiples pistas: Ofrece una mayor flexibilidad para la edición de vídeo y audio por capas.

La nueva era de la creación: IA al servicio de los creadores

"El contenido generado por IA está redefiniendo el panorama de la creación de vídeos", destaca Christy, vicepresidenta de Wondershare. "Filmora lleva 15 años evolucionando de la mano de las necesidades de creación y reduciendo las barreras de la comunicación. Ahora, en la era de la IA, más allá de servir como herramienta de edición de vídeo se está transformando en un colaborador creativo inteligente, que comprende la intención, automatiza procesos complejos e integra a la perfección la IA en cada etapa de la producción, lo que permite trabajar más rápido, de forma más inteligente y con una libertad sin precedentes".

La economía mundial de la creación sigue acelerándose: en 2024 suponía unos 143 000 millones de dólares y se espera que crezca 10 veces una década después (Market.us). Con Filmora V15, Wondershare ofrece a los creadores una plataforma preparada para el futuro que unifica y optimiza la generación con IA, la edición inteligente y el control profesional, para que la producción de vídeo avanzada sea accesible para todo el mundo.

Acerca de Filmora:

Wondershare Filmora se lanzó en 2015 para atender las necesidades de creación. Con un rendimiento más fluido y una interfaz intuitiva, sus usuarios globales ya suman casi 400 millones en más de 150 países y regiones. Es todo un referente en software de edición de vídeo y ofrece funciones avanzadas que favorecen la generación y edición de contenido, más de 2,9 millones de recursos creativos, música disponible en el mercado, LUT 3D, efectos y plantillas predefinidas. Al introducir herramientas innovadoras sin cesar, simplifica la creación de vídeos y maximiza la eficiencia para cualquier nivel de destreza.

Acerca de Wondershare:

Wondershare es una empresa de software de reconocimiento mundial fundada en 2003 y conocida por sus innovadoras soluciones en creatividad y productividad. Bajo su misión de lograr una "creatividad simplificada", Wondershare ofrece una amplia selección de herramientas, entre las que se incluyen Filmora, Virbo y SelfyzAI para la edición de vídeo; PDFelement para la gestión de documentos; e EdrawMax e EdrawMind para la creación de diagramas. Con más de 2000 millones de usuarios activos acumulados en todos los productos y presencia en más de 200 países y regiones, Wondershare ofrece a los creadores de contenido más innovadores una tecnología intuitiva con recursos creativos actuales para llevar las posibilidades de los diseños a nuevos niveles.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=dZiVhl2IYcULogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

