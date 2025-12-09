Publicado 09/12/2025 05:00

WooCommerce se une a Mastercard para acelerar la aceptación digital en el comercio electrónico en EMEA

Los comerciantes de WooCommerce en EMEA podrán aprovechar la potente conectividad de adquirentes locales y las opciones de pago proporcionadas por Mastercard

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- WooCommerce, la plataforma de comercio electrónico más popular de Internet, ha firmado una nueva asociación con Mastercard para mejorar la experiencia de pago digital para los compradores de comercio electrónico y los comerciantes que los atienden.

La colaboración acelerará la aceptación digital para los clientes comerciales de Woo y proporcionará nuevas funcionalidades de pago a los consumidores.

Gracias a esta colaboración, los comerciantes de WooCommerce tendrán acceso a Mastercard Merchant Cloud, una pasarela unificada que ofrece un procesamiento de pagos optimizado y prevención avanzada del fraude. Además, podrán aceptar una amplia gama de transacciones digitales de forma rápida y segura, incluyendo todas las principales marcas de tarjetas y otros métodos de pago sin tarjeta.

Aprovechando la red global de Mastercard, compuesta por más de 200 bancos adquirentes, para escalar y ampliar la relevancia de WooCommerce, la colaboración permitirá a las instituciones financieras ofrecer servicios a más comerciantes de comercio electrónico que nunca. Los comerciantes de WooCommerce se beneficiarán al acceder a soluciones de pago globales sencillas y seguras, así como a métodos de pago locales flexibles, lo que aumentará la variedad, la comodidad y el poder de compra de sus clientes.

Maria Parpou, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard Merchant Cloud, afirmó: "Esta colaboración con WooCommerce incorpora el poder de la red global de Mastercard a la plataforma de Woo, ofreciendo a los consumidores formas de pago sencillas y cómodas, a la vez que brinda a los comerciantes acceso a una variedad de bancos adquirentes y los ayuda a crecer en línea".

"Estamos encantados de asociarnos con Mastercard, líder del mercado de tecnología de pagos y una de las marcas más fiables y reconocidas del mundo", comentó Beau Lebens, director de WooCommerce. "Al colaborar, los comerciantes de WooCommerce obtienen acceso a la más amplia gama de servicios bancarios y financieros relevantes en su región con nuevas y robustas opciones de pago".

WooCommerce es utilizado por más del 33% de todos los sitios de comercio electrónico en línea, impulsando colectivamente más de 4 millones de tiendas y llegando a cientos de millones de compradores todos los días.1 WooCommerce, una plataforma de comercio electrónico altamente personalizable y escalable, también proporciona a los comerciantes acceso a más de 1.300 extensiones y servicios en WooCommerce Marketplace y se complementa con una comunidad global de más de 80.000 desarrolladores, constructores y diseñadores.

Acerca de Woo

Woo es la empresa detrás de WooCommerce, la plataforma de comercio electrónico de código abierto que impulsa más de 4 millones de tiendas online. Desarrollada en WordPress, WooCommerce ofrece extensibilidad y flexibilidad ilimitadas para propietarios y desarrolladores de tiendas.

Woo es una empresa completamente distribuida con empleados en todo el mundo, dedicada a potenciar el éxito de comerciantes, desarrolladores y cualquier otra persona que se gane la vida a través del comercio electrónico. woocommerce.com

