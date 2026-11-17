(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición refuerza las capacidades de ingeniería y arquitectura de Woolpert en áreas de misión crítica en toda Europa y la región de Asia-Pacífico.

BARCELONA, España, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Woolpert ha adquirido B-Global Tech, una firma de arquitectura e ingeniería con sede en Barcelona, especializada en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura digital en Europa, África, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico. Esta adquisición amplía la experiencia de Woolpert en centros de datos y refuerza su capacidad para dar soporte a centros de datos complejos e instalaciones de misión crítica en todo el mundo.

Fundada en 2001, B-Global Techcuenta con más de 200 arquitectos, ingenieros de instalaciones (MEP), gestores de proyectos, especialistas en BIM y asesores técnicos distribuidos por España y el sudeste asiático, incluyendo Singapur, Malasia, Tailandia y Japón. Con la incorporación de B-Global Tech, Woolpert suma ahora más de 1.200 profesionales dedicados al diseño responsable de infraestructuras para centros de datos a nivel mundial.

A medida que siguen aumentando las necesidades de datos y capacidad de cómputo —junto con las expectativas de un desarrollo responsable—, los programas para centros de datos se vuelven cada vez más complejos y especializados. B-Global Tech aporta una gran profundidad técnica a la práctica global de infraestructuras de misión crítica de Woolpert, reforzando su capacidad para ejecutar programas de centros de datos que satisfacen las necesidades del sector, al tiempo que consideran y mitigan los impactos en las comunidades locales.

La adquisición también aúna competencias complementarias en infraestructura para IA. Woolpert ha diseñado algunos de los centros de datos de hiperescala y para IA más grandes de Estados Unidos y Australia, incluidos complejos a escala de gigavatios. Por su parte, B-Global Tech aporta experiencia adicional en refrigeración líquida directa y centros de datos para IA en Europa y la región de Asia-Pacífico; entre sus logros se incluyen el diseño de las instalaciones para uno de los superordenadores emblemáticos de la Unión Europea, su contribución a la gigafactoría de IA de la UE en España y la puesta en marcha del primer centro de datos de NVIDIA en la región de Asia-Pacífico.

B-Global Tech aporta una experiencia excepcional en centros de datos y una presencia consolidada en algunos de los mercados de infraestructura digital más importantes del mundo, afirmó Neil Churman, presidente y consejero delegado de Woolpert. Juntos, estamos construyendo una práctica de misión crítica verdaderamente global, que cuenta con la experiencia especializada, las capacidades multidisciplinarias y la escala necesarias para ayudar a nuestros clientes a ejecutar infraestructuras cada vez más complejas con mayor certidumbre, garantizando al mismo tiempo que estas instalaciones se diseñen y desarrollen de manera responsable y conforme a los requisitos locales.

Esta iniciativa se enmarca en la continua expansión de las capacidades de Woolpert en los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería, caracterizadas por su carácter avanzado y su complejidad técnica. Tras el establecimiento de alianzas exitosas con SNHA, Vela Tech y UMC Architects en Estados Unidos y Europa, así como con Greenbox Architecture en la región de Asia-Pacífico, la incorporación de B-Global Tech aporta una mayor profundidad y un alcance geográfico más amplio a la actividad global de Woolpert.

Esta es una oportunidad emocionante para aprovechar lo que nuestro equipo ha construido en B-Global Tech, al tiempo que ampliamos las posibilidades para nuestros colaboradores y clientes, señaló Lluis Gironella Ferrer, cofundador de B-Global Tech. Integrarnos en Woolpert conecta a nuestro equipo con una red global de experiencia y recursos, lo que genera nuevas oportunidades de colaboración entre diversos mercados y ofrece a los clientes una firma de arquitectura e ingeniería de primer nivel, en la que pueden confiar para cubrir sus necesidades de centros de datos para IA a escala mundial.

En conjunto, B-Global Tech y Woolpert ofrecerán a clientes y programas de todo el mundo una red más amplia de especialistas técnicos, con capacidades que abarcan el diseño multidisciplinario, la infraestructura, el ámbito geoespacial, los sistemas MEP y especializados, la puesta en marcha y la preparación operativa.

Acerca de Woolpert

Woolpert ayuda a las organizaciones a dar forma a lo que realmente importa, conectando la infraestructura física con la inteligencia digital. Durante más de un siglo, hemos colaborado con muchos de los gobiernos, empresas e instituciones más destacados del mundo para comprender, diseñar, construir y gestionar los sistemas, activos y entornos críticos de los que las personas dependen a diario. Al combinar nuestra experiencia en arquitectura, ingeniería, soluciones geoespaciales, consultoría y tecnología, transformamos desafíos complejos en decisiones más inteligentes, un mejor rendimiento y un impacto duradero. Woolpert cuenta con la certificación Great Place to Work, figura entre las 10 principales firmas de diseño y construcción (según Building Design+Construction), se sitúa entre las 50 mejores firmas de diseño (según Engineering News-Record) y forma parte de las 100 empresas geoespaciales más importantes a nivel mundial. Obtenga más información en woolpert.com.

Acerca de B-Global Tech

B-Global Tech es una consultora multidisciplinar de arquitectura e ingeniería dedicada exclusivamente al sector de los centros de datos. Fundada en Barcelona en 2001, la firma opera desde oficinas en Barcelona, Madrid, Singapur, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Bangkok y Tokio, contando con un equipo de más de 200 arquitectos e ingenieros que prestan servicios a promotores, operadores y usuarios finales en las regiones de EMEA y APAC. Sus equipos integrados de CSA (arquitectura y estructuras) y MEP (instalaciones) cubren todo el ciclo de vida de los proyectos: desde la debida diligencia técnica y de emplazamiento, estudios de viabilidad y planificación maestra de campus, hasta el diseño conceptual y detallado, funciones de consultoría principal, coordinación BIM y asistencia durante la fase de construcción. Con una sólida experiencia en instalaciones de hiperescala, coubicación e inteligencia artificial, ncluyendo infraestructuras de GPU de alta densidad y refrigeración líquida directa, B-Global Tech ha desarrollado proyectos que abarcan desde centros nacionales de supercomputación hasta campus de hasta 500 MW. Más información en https://www.b-global.tech/en/.

Contacto para los mediosLynn Rossimedia@woolpert.com

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