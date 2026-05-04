World Cities Summit 2026: Edición Milestone 10™ en Singapur

(Información remitida por la empresa firmante)

Ciudades habitables y sostenibles: ¡ACTÚA ya!Del 14 al 16 de junio de 2026

SINGAPUR, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La décima edición de la Cumbre Mundial de Ciudades (WCS) 2026 se celebra en Singapur del 14 al 16 de junio de este año. Organizada por el Centro para Ciudades Habitables (CLC) y la Autoridad de Reurbanización Urbana (URA) de Singapur, esta cumbre bienal es una plataforma global que reúne a líderes gubernamentales, expertos de la industria y académicos para inspirar conversaciones sobre las ciudades, abordar los desafíos de la habitabilidad y la sostenibilidad urbanas, compartir soluciones urbanas integradas y fomentar nuevas alianzas.

Las nueve ediciones anteriores de la Cumbre Mundial de la Ciencia (WCS) han recibido a más de 140.000 delegados de más de 250 ciudades. En 2024, la cumbre contó con la participación de más de 3.500 delegados de casi 100 ciudades, entre ellos 115 ministros, alcaldes y líderes municipales. Además de promover el intercambio de conocimientos entre el gobierno, expertos de la industria y el mundo académico, la cumbre ofrece a patrocinadores, empresas y pymes una plataforma global para conectar con ciudades y otros socios.

Entre los ponentes confirmados para la WCS 2026 se encuentran Lawrence Wong, primer ministro y ministro de Finanzas de Singapur, junto con líderes de ciudades de Europa y América Latina como Berlín, Bucarest, Londres, Madrid y Bogotá, entre otros participantes internacionales.

La lista completa de asistentes destacados, a fecha de 4 de mayo, puede consultarse aquí.

La décima edición marca un hito importante en el papel de Singapur como punto de encuentro de confianza para líderes urbanos y como plataforma para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre ciudades. Refuerza el papel fundamental de las ciudades para abordar desafíos apremiantes como el cambio climático, la vivienda y la infraestructura sostenible, al tiempo que enfatiza los resultados concretos y una mayor colaboración entre ciudades de todo el mundo.

Acerca de la WCS 2026

El lema de WCS 2026, "Ciudades habitables y sostenibles: ¡ACTÚA ya!", es un llamamiento a la acción para destacar la necesidad urgente de acelerar, colaborar y transformar los entornos urbanos con el fin de crear ciudades más habitables, resilientes y sostenibles.

Los participantes podrán disfrutar de interesantes debates en seis ejes temáticos: Ciudades para las Personas, Ciudades Resilientes y Regenerativas, Ciudades Inteligentes, Financiación para las Ciudades, Ciudades del Futuro y el Escenario de Conexiones WRLDCTY, diseñado para abordar los problemas y oportunidades más apremiantes en el desarrollo urbano. Cada eje incluye sesiones plenarias, debates, clases magistrales y mesas redondas, organizadas con socios internacionales como el Grupo del Banco Mundial, C40 Cities, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bloomberg CityLab y el Urban Land Institute (ULI).

El programa completo está disponible en el sitio web de la Cumbre Mundial de Ciudades aquí.

La décima edición de WCS pone de relieve la importancia de la colaboración entre ciudades.

Contribuyendo a la agenda urbana global, la WCS 2026 ha atraído la participación de socios internacionales como C40 Cities, CDP, la Cooperación Urbana y Regional Internacional de la UE (EU-IURC), el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el Urban Land Institute (ULI), el World Resources Institute y la Asociación Mundial de las Principales Metrópolis. La sesión del IPCC es una mesa redonda de altos dirigentes que reúne a científicos, alcaldes, altos funcionarios municipales y expertos en clima urbano para profundizar en el Informe Especial del IPCC sobre el Cambio Climático y las Ciudades (SRCities).

En conjunto, la cumbre destacará cómo se implementan las ideas para abordar cuestiones importantes como el cambio climático, la vivienda asequible, la salud y el bienestar, la transición energética urbana, la gestión del agua, el empleo y la movilidad, la inclusión social, la innovación digital y la financiación sostenible.

Nueva oferta de programas en WCS 2026

El escenario "WRLDCTY Connections Stage" explorará la habitabilidad, el atractivo y la longevidad en las ciudades, con perspectivas provenientes de diversas regiones. Esta nueva sección también destacará la creación de espacios y el patrimonio cultural como dimensiones clave de la identidad urbana.

Las clases magistrales impartidas por profesionales y las visitas de los participantes a las instalaciones, vinculadas a las sesiones, permitirán una comprensión integral de los temas tratados a través de experiencias del mundo real.

Únase a la Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur este junio, la principal conferencia sobre ciudades donde se reúnen líderes y agentes de cambio en el ámbito de las soluciones urbanas.

Acerca de la World Cities Summit

La Cumbre Mundial de Ciudades (WCS, por sus siglas en inglés), que se celebra cada dos años, es una plataforma para que líderes gubernamentales y expertos del sector aborden los retos de las ciudades habitables y sostenibles, compartan soluciones urbanas integradas y forjen nuevas alianzas. Entre los aspectos más destacados de la cumbre se incluyen el Foro de Alcaldes, el Simposio de Jóvenes Líderes de la WCS, el Simposio sobre la Ciencia de las Ciudades, el Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew y una exposición. Para más información, visite www.worldcitiessummit.com.sg

Encontrará más detalles en el sitio web de WCS.

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