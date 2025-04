World Phygital Community anuncia la temporada 2025/2026 del Torneo Clasificatorio Global

(Información remitida por la empresa firmante)

Se espera que la temporada será la más grande de la historia antes de los Games of the Future 2026 en Kazajstán

HONG KONG, 15 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, la World Phygital Community (WPC) anuncia la temporada 2025/2026 de torneos de clasificación para atletas y clubes que aspiran a clasificarse para los Games of the Future en Kazajstán el próximo año. Del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2025, los torneos, organizados por miembros de la WPC en todo el mundo, ofrecerán a clubes y atletas la oportunidad de demostrar su destreza en deportes phygitales y clasificarse para competir en el mayor evento mundial de deportes phygitales del próximo año.

Durante la temporada, los competidores phygitales participarán en una ronda de torneos regionales en cada país participante, denominada Phygital Origins, seguida de torneos nacionales, denominados Phygital Rivals.

Dan Merkley, presidente de la WPC, afirmó: "Esta nueva temporada será la más grande de la historia. Con 96 miembros de la World Phygital Community en 92 países, esta es la oportunidad perfecta para que cualquiera que quiera formar parte de este fenómeno en rápido crecimiento dé un paso al frente y demuestre su valía. El deporte phygital es para todos, y estamos deseando ver qué superestrellas phygitales emergen esta temporada".

Los torneos pueden incluir las siguientes disciplinas principales: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter y Phygital Dancing. Las tres primeras constan de dos etapas: una ronda digital, donde los atletas compiten en una versión de videojuego de la disciplina, seguida de una ronda física, donde se enfrentan en una versión real de la disciplina. Los torneos de Phygital Dancing utilizan reconocidos videojuegos de baile para ofrecer la experiencia phygital en una sola etapa.

Tras la conclusión de estos torneos en diciembre, se calculan las clasificaciones y los dos mejores clubes y atletas de cada disciplina pasan directamente a los Games of the Future 2026, mientras que los clubes y atletas que ocupen los puestos 3º a 26º pasarán al torneo Phygital Contenders para luchar por su lugar en el evento.

Antes del inicio de la temporada, todos los miembros de la WPC pueden solicitar ser anfitriones de los torneos Phygital Origins y Phygital Rivals, del 1 de mayo al 31 de julio de 2025.

Notas para los editores:

Acerca de la World Phygital Community (WPC):

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que busca promover el deporte phygital en todo el mundo uniendo a las comunidades físicas y digitales a nivel global. Se encarga de velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del deporte phygital y de organizar Phygital Origins y Phygital Rivals. Los ganadores de los Phygital Origins avanzan a los Phygital Rivals, donde se enfrentan a otros ganadores de Phygital Origins para tener la oportunidad de competir en los Games of the Future.

Para más información, visite: https://worldphygital.org/

Acerca de los Games of the Future (GOTF): Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Kazajstán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

