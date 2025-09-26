Worldcars arrasa en 7 ciudades con 600 vehículos

(Información remitida por la empresa firmante)

El mercado de vehículos de ocasión no deja de crecer en España. Cada vez más conductores se decantan por esta opción como alternativa real a la compra de un coche nuevo, y en ese escenario Worldcars se ha ido abriendo paso hasta convertirse en una de las compañías con mayor presencia en el sector.

La firma nació con una idea clara: acercar el automóvil a todo tipo de público. Hoy cuenta con concesionarios en Alicante, Elche, Málaga, Valencia, Murcia, Granada y Mallorca, lo que le permite llegar a miles de clientes cada año. En sus instalaciones se pueden encontrar desde utilitarios compactos, pasando por vehículos industriales hasta SUV familiares, además de una selección de eléctricos e híbridos que responden a la nueva demanda de movilidad más limpia. En total, dispone de más de 600 vehículos listos para entrega inmediata.

Uno de los aspectos que más valoran quienes compran en Worldcars es la tranquilidad. Cada vehículo pasa por un proceso de revisión completo en su taller de más de 4.000 m antes de ponerse a la venta y la compañía ofrece hasta tres años de garantía. Con ello, busca reforzar la confianza en un mercado donde la seguridad y la transparencia son decisivas.

Internet también ha jugado un papel fundamental en su crecimiento. A través de la web www.worldcars.es los usuarios pueden consultar el stock actualizado, calcular diferentes fórmulas de financiación o solicitar la tasación de su coche usado. Esta combinación de servicio digital y atención en los concesionarios crea una experiencia de compra más sencilla y cercana.

La compañía ha apostado además por herramientas que facilitan la comunicación directa. La atención mediante WhatsApp es ya uno de los canales más utilizados: permite resolver dudas en tiempo real y compartir información sobre modelos disponibles o condiciones de financiación sin necesidad de desplazamientos.

El sector de la automoción está en plena transformación, marcado por la sostenibilidad y los cambios en los hábitos de consumo. En este contexto, Worldcars continúa creciendo con una estrategia clara: ofrecer confianza, variedad y soluciones de movilidad accesibles que se adapten al momento actual.

