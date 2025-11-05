Worldline impulsa la evolución de la atención al cliente con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pagos, participa por primera vez en Expo Relación Cliente 2025, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid)

Madrid, 05 de noviembre de 2025.-

En los últimos años, el avance de la IA generativa y las crecientes expectativas de inmediatez y personalización han impulsado una transformación profunda en la manera en que las organizaciones se relacionan con sus clientes. En esta línea, la propuesta de Worldline se centra en la creación de ecosistemas conectados que integren tecnología, datos y factor humano, garantizando un servicio continuo, seguro y adaptado al ritmo del cliente digital.



En España, los consumidores impulsan un crecimiento sostenido de los pagos digitales, al tiempo que demandan a las compañías interacciones más ágiles, coherentes y sin fricciones. Para dar respuesta a esta nueva realidad, la compañía presentará su plataforma en la nube CX Suite, una solución integral que combina IA generativa, orquestación omnicanal y análisis de datos en tiempo real. Esta solución permite a las organizaciones ofrecer experiencias más personalizadas y consistentes, centralizando todas las interacciones —voz, mensajería, redes sociales, chat o videollamada— en una única interfaz. De este modo, simplifica el trabajo de los asesores y mejora los principales indicadores de satisfacción, permitiendo resolver la mayoría de las consultas e incidencias en la primera interacción, con un impacto directo en la eficiencia operativa y la fidelización del cliente.



"Las empresas ya no compiten solo por producto o precio, sino por la calidad y coherencia de cada interacción con sus clientes. Nuestra misión es acompañarlas en esa transformación con CxSuite, una solución que les permite anticipar necesidades y ofrecer experiencias inteligentes, ágiles y centradas en el cliente.", explica Andrea Aguiar, CX Solution Consultant de Worldline.



La participación de Worldline en Expo Relación Cliente 2025 busca abrir un espacio de diálogo e inspiración sobre cómo la tecnología puede humanizar la relación digital entre empresas y usuarios, combinando automatización y cercanía para construir vínculos más sólidos y duraderos.



El equipo de Worldline estará presente en el stand 23, donde los asistentes podrán conversar con sus expertos, conocer casos de éxito y explorar demos de soluciones impulsadas por IA y automatización, que abarcan desde la atención omnicanal y la asistencia inteligente a los agentes hasta la autenticación y los pagos seguros por IVR.



Emisor: Worldline

Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Worldline

Teléfono de contacto: 620059329



