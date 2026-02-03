Worldline impulsa la nueva era del Contact Center con su solución de IA

(Información remitida por la empresa firmante)
Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, participa en el evento e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella) presentando su plataforma CX Suite
Madrid, 3 de febrero de 2026.-El 28,7% de las empresas españolas ya utiliza IA conversacional y las grandes organizaciones aceleran su adopción. Pero en un mercado donde los chatbots y la IA generativa han alcanzado su madurez, el reto ya no es implantar tecnología, sino convertirla en resultados reales para el negocio y la experiencia de cliente.
En este contexto, Worldline presenta Worldline CX Suite, su plataforma avanzada de experiencia de cliente basada en IA híbrida, automatización omnicanal y asistencia inteligente al agente, diseñada para reducir fricciones, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los costes operativos.
La solución gestiona más de 3.000 millones de interacciones al año, de las cuales 73 millones se gestionan con inteligencia artificial y conecta a más de 100.000 agentes a nivel global, permitiendo:
• Alcanzar un 95% de resolución en primer contacto.
• Incrementar la productividad de los agentes.
• Reducir los costes del Contact Center.
De la IA experimental a la IA que genera valor
Las organizaciones demandan hoy experiencias más ágiles, personalizadas y coherentes en todos los canales, sin renunciar al control, la calidad ni a la confianza del cliente.
Worldline CX Suite responde a esta necesidad combinando:
• IA tradicional y generativa
• Agentes conversacionales avanzados
• Automatización inteligente de voz y canales escritos
• Analítica en tiempo real y gobernanza del dato
• Asistencia al agente en tiempo real
• Orquestación por IA
El resultado es un modelo de atención que elimina tareas de bajo valor, reduce la carga operativa de los equipos y garantiza que cada interacción llegue al recurso más adecuado, en el momento justo.
Worldline en el centro de la conversación CX & AI
Durante el mes de febrero, Worldline compartirá esta visión en dos citas clave:
• e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella), con reuniones one to one con decisores del sector y demostraciones en directo.
• Evento exclusivo en Madrid (19 de febrero), junto a Google Cloud, centrado en casos reales de IA generativa aplicada a productividad, innovación y nuevos productos.
Contacto
Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta
Descripción contacto: Worldline
Teléfono de contacto: 620059329