Worldline participará en el evento TalentArena con una conferencia y una mesa redonda sobre inclusión

Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pago, participará en el evento internacional TalentArena, uno de los principales eventos europeos dedicado al talento digital, organizado por Mobile World Capital Barcelona y celebrado juntamente con el Mobile World Congress. El evento se celebra del 3 al 5 de marzo en Fira de Barcelona (Montjuïc) Hall 8

Barcelona, 5 de marzo de 2025.- El evento está apoyado por GSMA, el Ministerio de Transformación Digital y de la función Pública, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y con el soporte de partners y compañías.



Profesionales digitales, empresas tecnológicas líderes a nivel mundial e instituciones educativas se reunirán para crear un centro de aprendizaje, networking y crecimiento profesional.



Evento

El evento contará con dos grandes espacios "Conference Stage" de gran impacto audiovisual para desarrollar sesiones de contenido de gran formato con aforo de 500 personas. Participarán como Speakers personas con reconocimiento internacional.



También se realizarán sesiones con un formato más participativo en dos espacios llamados TALKS, con aforo de 150 personas.



En el evento se desarrollarán talleres de formación sobre temáticas tecnológicas en espacio para 100 personas y Hackathon de desarrollo web con aforo de 100 personas. También habrá un espacio "Networking Zone" con capacidad para 120 personas, para fomentar las relaciones profesionales y con un área donde se impartirán talleres orientados a cómo superar los procesos de selección.



Participación de Worldline en el evento

Worldline realizará en el Conference Stage una ponencia en inglés con título "Demystifying accessibility: Creating an APP without barriers". El objetivo de la ponencia es cómo fusionar el atractivo estético con la accesibilidad en el desarrollo de aplicaciones nativas, ofreciendo consejos y estrategias esenciales para crear experiencias digitales accesibles e inclusivas para todos.



Esta ponencia estará a cargo de:



• Hyai Ippolito, UX&Design Deputy team manager at MeTS Worldline.



• Pilar García, Native Apps Technical Leader at MeTS Worldline.



Worldline también liderará una mesa redonda a cargo de Santi Ristol, Director del Digital Competence Center en Worldline con título "The power of neurodiversity". Esta sesión mostrará el poder transformador de la neurodiversidad dentro de los equipos de TI, destacando cómo Worldline ha integrado con éxito a personas neurodiversas gracias al apoyo de Specialisterne (una organización social), dedicada a la inclusión laboral de personas con autismo y otros diagnósticos dentro de la neurodiversidad.



Los componentes de la mesa redonda serán:



• Francesc Sistach, CEO at Specialisterne Global.



• Dolores Gómez, Workforce Manager at MeTS Worldline, mentor de Worldline para las personas que se incorporan con autismo o neurodiversidad.



• Ángel Ávila, UX-UI Designer at MeTS Worldline, participará cómo testimonio.



Worldline también estará en la Networking Zone para atender a las personas que tengan interés en conocer las capacidades, soluciones y proyectos de Worldline.



Santi Ristol, Director MeTS Competence Center at Worldline opina: "El TalentArena es una oportunidad única para compartir y demostrar el Talento y las habilidades digitales internacionalmente y fomentar el networking dentro del sector tecnológico profesional".







