WORLD'S CREATIVE CHEF, celebró su primera edición descubriendo al chef creativo del año - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- La primera edición del certamen impulsado por Fagor Professional ha reunido a ocho chefs de ocho países en una competición internacional que ha culminado con la entrega de los premios valorados en más de 25.000 euros. La jornada culminó con una gala de entrega de premios conducida por la periodista Mamen Mendizábal y el comunicador gastronómico Esteban Capdevila.

La capital española se convirtió en el epicentro de la creatividad gastronómica internacional con la celebración de la gran final de World's Creative Chef 2026, el certamen impulsado y organizado por Fagor Professional, que tiene el objetivo de reconocer la creatividad, el talento, la innovación y las nuevas formas de entender la gastronomía. Una jornada en la que chefs procedentes de ocho países han competido para demostrar su capacidad creativa ante un jurado compuesto por algunas de las figuras más reconocidas de la alta cocina mundial. Los tres premiados de World's Creative Chef 2026 han sido, primer clasificado Kamlesh Singh Kathayat, de Gymkhana Dubai (Emiratos Árabes Unidos), galardonado con 10.000 euros y un curso de especialización presencial en Basque Culinary Center. Pablo Quiven, de Quiven Patagonia (Argentina), reconocido con 6.000 euros y un curso intensivo presencial en Basque Culinary Center. Y la tercera posición fue para Ariel Munguía, de Canfranc Express* (España), premiado con 4.000 euros y un curso intensivo online en Basque Culinary Center. Además los tres serán objeto de una entrevista personalizada en las publicaciones Foodie Culture Madrid, y en Face Food Mag, y recibieron un magnum selección de Bodegas Gancedo, junto a todo el equipamiento de vestuario de la competición de Garys.

La competición comenzó a las 09:00 horas, donde los ocho finalistas, acompañados de sus ayudantes, afrontaron el desafío de elaborar sus propuestas gastronómicas utilizando equipamiento profesional de última generación de Fagor Professional.

Los ocho chefs seleccionados para esta primera edición fueron Ricardo Goachet, de Verbena (Perú); Pablo Quiven, de Quiven Patagonia (Argentina); Jorge Enrique Rosales, de Rosewood Mandarina (México); Jamie Angel, de Gravetye Manor* (Reino Unido); Kamlesh Singh Kathayat, de Gymkhana Dubai (Emiratos Árabes Unidos); Adnan Öztürk, de Hotel The Bodrum EDITION (Turquía); Vitaliia Veselovska, de Kadorr (Ucrania); y Ariel Munguía, de Canfranc Express* (España).

El jurado internacional, estuvo integrado por Clare Smyth, chef de CORE by Clare Smyth***, Quique Dacosta***, Diego Guerrero, chef de DSTAgE**, Paco Roncero**, Najat Kaanache, chef del restaurante Nur en Marruecos; y Jaime Pesaque, chef del restaurante Mayta en Perú.

La gala contó además con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión, con la participación de tres chefs, María José Martínez, del restaurante Lienzo* (Valencia); Periko Ortega, de ReComiendo* (Córdoba); y Samuel Naveira, de MUNA* (Ponferrada). Sus creaciones han formado parte de una experiencia culinaria que también ha contado con la colaboración de Vilaplana Catering, Monte Nevado, Bodegas Gancedo y Culligan.

Con la celebración de World's Creative Chef 2026, Fagor Professional da un paso más en su compromiso con la innovación gastronómica y con los profesionales que impulsan la evolución del sector de la restauración. La iniciativa refuerza el posicionamiento de Fagor Professional como un aliado de los profesionales de la gastronomía, no solo a través del desarrollo de equipamiento, sino también mediante la creación de espacios de intercambio, formación, inspiración y reconocimiento.

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