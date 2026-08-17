(Información remitida por la empresa firmante)

- El Wrexham AFC nombra al Royal Bank of Canada (RBC) como su banco oficial y patrocinador de la parte trasera de la equipación

TORONTO y WREXHAM, Gales, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Wrexham AFC y RBC, uno de los 10 bancos más importantes del mundo por capitalización bursátil, han dado a conocer hoy que RBC será el nuevo patrocinador de la equipación del club, socio bancario oficial y socio oficial de gestión patrimonial para la temporada 2026/27.

El escudo del RBC, que debuta hoy en el partido inaugural del Wrexham AFC contra el Cardiff City, va a aparecer en la parte trasera de la camiseta, encima del nombre y el número del jugador, en las equipaciones de local, visitante y la tercera equipación masculina y femenina del equipo.

Clasificada entre las 100 marcas más valiosas del mundo durante 20 años consecutivos y siendo la marca más valiosa de Canadá, RBC es un patrocinador de larga trayectoria dentro del sector de los deportes y el entretenimiento a nivel mundial. Contando con una cartera de patrocinios que abarca la música en directo, el cine internacional y todos los niveles del deporte, desde el nivel amateur hasta el más alto nivel profesional, RBC tiene un historial de convertir cada asociación en una plataforma para generar impacto.

La alianza con el Wrexham AFC refuerza el compromiso global de RBC y amplía la inversión del banco en comunidades que forman parte de toda Europa. Siendo parte de esta alianza, RBC beneficiará a la Fundación Wrexham AFC, que utiliza el poder del fútbol y del club para transformar positivamente la vida de niños y jóvenes en Wrexham y el norte de Gales.

El presidente y consejero delegado de RBC, Dave McKay, comentó acerca del anuncio:"En RBC, creemos en la importancia de las comunidades fuertes y prósperas donde vivimos y trabajamos. El Wrexham AFC es un claro ejemplo de ello. Lo que comenzó como una idea atrevida ha acabado convirtiéndose en una de las historias más extraordinarias del deporte: Tres ascensos en tres temporadas, una comunidad como pilar fundamental y la atención mundial puesta en ellos. Nos enorgullece colaborar con un club que comparte nuestra convicción sobre el poder de la comunidad y les deseamos lo mejor en su próxima etapa".

Rob Mac y Ryan Reynolds, co-presidentes del Wrexham AFC, indicaron:"Estamos encantados de dar la bienvenida a RBC a Wrexham. Uno de nosotros abrió su primera cuenta bancaria en el Royal Bank of Canada... Les dejamos adivinar cuál. Así que esta es una anécdota personal. Esperamos que la gente entienda el alcance global de RBC mientras Wrexham continúa su camino hacia la fama mundial en el fútbol".

El consejero delegado del Wrexham AFC, Michael Williamson, destacó:"Estoy encantado de dar la bienvenida a Royal Bank of Canada a la familia del Wrexham AFC como Banco Oficial y Socio Oficial de Gestión Patrimonial del Club. En Wrexham, damos gran importancia a nuestra misión de enorgullecer a nuestra comunidad, por lo que asociarnos con Royal Bank of Canada, que prioriza al cliente en su comunidad global, tiene todo el sentido. Tenemos previsto poder trabajar junto con RBC y crear nuevas experiencias para nuestros aficionados, tanto en Wrexham como en todo el mundo, y para sus clientes internacionales".

Acerca de Royal Bank of CanadaRoyal Bank of Canada es una institución financiera global que cuenta con un enfoque basado en principios y orientado a una finalidad para ofrecer un rendimiento líder. Nuestro éxito proviene de nuestros más de 101.000 empleados que aprovechan su imaginación y perspicacia para dar vida a nuestra visión, valores y estrategia, de modo que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar y a nuestras comunidades a progresar. Siendo el banco más grande de Canadá y uno de los más grandes del mundo, según la capitalización de mercado, tenemos un modelo de negocio diversificado centrado en la innovación y en poder proporcionar experiencias excepcionales a nuestros más de 19 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y otros 27 países. Obtenga más información en rbc.com.‎

Nos enorgullece apoyar una amplia gama de iniciativas comunitarias a través de donaciones, inversiones comunitarias y actividades de voluntariado de nuestros empleados. Vea cómo en rbc.com/peopleandplanet.

Acerca del Wrexham AFCEl Wrexham Association Football Club tiene su sede en Wrexham, Gales del Norte, y tras tres ascensos consecutivos, un récord histórico, compite en la EFL Championship, la segunda división del fútbol inglés. Fundado en el año 1864, se trata del club más antiguo de Gales y el tercer equipo profesional más antiguo del mundo. El Wrexham ha ganado la Copa de Gales 23 veces, lo que supone un récord, y también ha vencido a algunos de los clubes más importantes del fútbol inglés en la FA Cup y la Recopa de Europa. El Cae Ras, estadio del Wrexham AFC, es el estadio internacional más antiguo del mundo que sigue albergando partidos internacionales.

El Wrexham AFC es propiedad de Rob Mac y Ryan Reynolds. El objetivo de los nuevos propietarios es hacer crecer el equipo y consolidar al Wrexham AFC como un club de la Premier League, contando además con una mayor afluencia de público y en un estadio mejorado, a la vez que contribuyen positivamente a hacer crecer la comunidad de Wrexham.

Contactos para medios:Fiona Anderson, RBC, fionaelisabeth.anderson@rbc.comColin Henrys, Wrexham AFC, colin.henrys@wrexhamafc.co.ukSarah Pressler, Maximum Effort, sarahp@maximumeffort.com

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