WSCITECH20 pone en valor las aportaciones de las mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología y salud

El evento celebrado a través de la plataforma Zoom, reunió a un total de 200 personas

El pasado miércoles 14 de octubre se celebró en formato virtual, la Jornada Mujeres, Ciencia y Tecnología (WSCITECH20), organizada por el Servicio de Universidades y el Servicio de Políticas de Género del Ayuntamiento de Terrassa, el ESEIAAT-UPC, la EUIT y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad.

La jornada permitió visibilizar y poner en valor las aportaciones de mujeres que trabajan en diferentes disciplinas de los ámbitos de la ciencia y la tecnología, campos tradicionalmente masculinizados, con el fin de fomentar el acceso y la participación de las chicas y mujeres en el desarrollo científico y tecnológico, incorporando la perspectiva de género en todas las esferas de los ámbitos académicos, educativos y sociales.

Durante el WSCITECH20 se presentó un avance de las ponencias que se debatirán en el Congreso del 2021, con la proyección de vídeos resumen de cada una de las presentaciones de buenas prácticas de los tres ámbitos: Ciencia y Tecnología, Salud y Comunicación. En el ámbito de la Ciencia y Tecnología se presentaron los siguientes proyectos: "Mujeres destacadas: una web y una aplicación", a cargo de Oriol Boix (UPC); "Young IT Girls: The future is tech, girls go for IT!", a cargo de Mónica Cabrera y María Fernández (Young IT Girls); y "¿Cómo es hoy, en nuestro país, la situación de las mujeres en la cúpula directiva del sector tecnológico?", a cargo de Eva Vila-Massanas (WeEQUAL).

En el ámbito de la Salud, se presentaron los siguientes proyectos: "Vivimos la vida - Proyecto de vida independiente de personas con enfermedades reumáticas", a cargo de Montserrat García (ECOM y Liga Reumatológica Catalana); "Experiencias de formación para profesionales de la salud en violencias de género a través del arte", a cargo de Serena Brigidi (URV) y Sally Schofield (University of Manchester); y "Proyecto de paternidad responsables, activas y saludables", a cargo de Carme Monge y Olga Ezquerro (comadronas Mútua de Terrassa) y Aharon Fernández (psicólogo).

En el ámbito de Comunicación, se presentaron las siguientes buenas prácticas: "Emprender en clave feminista en Terrassa", a cargo de Vanessa Andreu (La Revolta, SL); "Siempre aprendiendo", a cargo de Helena Torras (Paocapital); y "En la industria, donde están las mujeres?" Exposición itinerante, a cargo de Lidia Gallardo, Desirée Salazar y Annabel Planas (Consell Comarcal del Vallès Occidental). Las presentaciones de todas estas buenas prácticas, y la grabación de la jornada, se pueden visualizar a través del portal web de la jornada WSCITECH20

La jornada concluyó con una mesa redonda donde todos y todas las panelistas pudieron exponer sus proyectos, y respondieron a las preguntas del público asistente que se mostró muy interesado y participativo. La segunda edición del Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología se celebrará en Terrassa durante el 25 y 26 de marzo de 2021. El Comité organizador anunció que ya se pueden presentar comunicaciones para poder participar con una ponencia.

