COMUNICADO: WTE China 2019 se clausura con éxito en Haikou, China

HAIKOU, China, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El viaje de familiarización (FAM) posterior al WTE finalizó el 31 de octubre de 2019, evento que supuso un brillante colofón al World Tourism Exchange China (Haikou) 2019 (WTE China 2019), que se venía desarrollado desde el 21 de octubre 2019.

WTE China 2019 es uno de los eventos más destacados del sector del turismo mundial que tiene lugar en China y ha tenido una extraordinaria acogida entre los líderes de la provincia de Hainan. El evento tuvo como anfitrión el gobierno popular municipal de Haikou, con el apoyo del Departamento Provincial de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de la provincia de Hainan, y estuvo organizado conjuntamente por la Oficina Municipal de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Haikou, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Haikou, Beyond Summits Ltd, WowTrips Hi-Tech Networks Co. Ltd y la delegación china de ASTA. Hainan Airlines fue la aerolínea oficial el evento y el hotel Marriott de Haikou el hotel oficial de WTE China 2019.

A lo largo de WTE China 2019, se invitó a compradores internacionales a visitar China para que pudieran llevar a cabo reuniones personales con los vendedores chinos. Se llevaron a cabo diversas actividades promocionales y de intercambio comercial, centradas en la personalización, desarrollo y marketing de los productos del turismo hacia China y en la adopción del modelo creativo de «Foro especializado + Feria comercial + Viaje de familiarización + Eventos simultáneos». Entre las mencionadas actividades destacaron las grandes ceremonias de inauguración y clausura, el Simposio sobre desarrollo del turismo en China, todas las sesiones generales de delegados, la feria comercial, la reunión «personal», la presentación de los productos de visitas a múltiples destinos regionales de China centrados en Haiku, la sesión educativa, las presentaciones sobre diversos órganos de turismo locales de China como el Departamento Provincial de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Hainan, la Oficina Municipal de Turismo de Haikou, la Oficina Municipal de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Zhangjiajie, la Oficina de Turismo, Radio, Televisión, Deportes y Transmisión Cultural de Chengdu y la Oficina Municipal de Turismo y Cultura de Guiyang. Asimismo, antes y después del congreso WTE se organizaron diversos viajes de familiarización dentro y fuera de Haikou para los invitados internacionales a diversos destinos de China, como por ejemplo Haikou y sus alrededores, Chengdu, Changsha y Zhangjiajie, Chongqing y un crucero por el río Yangtsé y Chongqing Sheenjoy.

En el futuro, WTE China seguirá poniendo el foco sobre el turismo que visita China y se establecerá como uno de los eventos internacionales sobre turismo más efectivos e influyentes de China destinados a promocionar el desarrollo y el progreso del turismo hacia China. WTE China se volverá a celebrar en 2020.

Para obtener la información más actualizada sobre WTE China 2020, visite el sitio web oficial de WTE China

