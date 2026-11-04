WTM Londres: EXPO 2027 Belgrado se posiciona como puerta de entrada para descubrir Serbia

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrado situó a Serbia en el mapa mundial del turismo durante la World Travel Market (WTM) de Londres, presentando la oferta turística a socios internacionales y posicionando la próxima exposición como un motor para impulsar los viajes a Serbia.

Del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027, EXPO 2027 Belgrado será la primera Exposición Internacional que se celebrará en los Balcanes. Bajo el lema Juega por la humanidad: deporte y música para todos, el evento prevé atraer más de cuatro millones de visitas y reunir a más de 140 participantes internacionales en un programa de eventos culturales, música, deporte, exposiciones y experiencias.

La campaña internacional Visit Serbia promueve paquetes turísticos que conectan EXPO 2027 Belgrado con destinos de todo el país. En WTM Londres, la campaña destacó la posibilidad de combinar la visita a la exposición con Novi Sad y las colinas vinícolas de Fruška Gora, el desfiladero del Danubio y la fortaleza de Golubac.

Impulsando el crecimiento del turismo en Serbia

La iniciativa se apoya en el crecimiento sostenido del turismo. Entre enero y agosto de 2026, el país registró aproximadamente un 6,5 % más que en el mismo periodo de 2025. Las pernoctaciones de visitantes aumentaron un 5,8 %.

Sobre EXPO 2027 Belgrado

EXPO 2027 Belgrado es una Exposición Especializada que se celebrará en Belgrado, Serbia, del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema Juega por la humanidad: deporte y música para todos. Reunirá a más de 140 participantes y explorará el papel del deporte, la música y la conexión humana para acercar a las personas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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