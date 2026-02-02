Wu Zuyu de Hithium invitado a reunirse con el primer ministro del Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En la tarde del 29 de enero, el primer ministro del Consejo de Estado, Li Qiang, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, asistieron conjuntamente a la ceremonia de clausura de la reunión del Consejo Empresarial China-Reino Unido y pronunciaron discursos, respectivamente. Más de 110 representantes de empresas e instituciones de China y el Reino Unido participaron en la reunión, incluyendo a Wu Zuyu, de Hithium, quien fue invitado.

El primer ministro Starmer declaró que encabezar esta delegación a China busca profundizar su conocimiento del país y ampliar las oportunidades de cooperación. El Reino Unido está dispuesto a desarrollar una alianza estratégica integral con China, profundizar la cooperación en diversos ámbitos como el comercio, la inversión y la tecnología, y fomentar la colaboración activa entre las empresas de ambos países en beneficio de sus pueblos.

Como representante corporativo del sector de almacenamiento de energía de larga duración, Wu Zuyu, fundador y presidente de Hithium, asistió a la reunión por invitación. Escuchó los discursos de líderes de China y el Reino Unido, y se familiarizó con el espíritu de cooperación bilateral, así como con las perspectivas de colaboración y las directrices políticas en áreas como el desarrollo de energías limpias.

El Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional y el gobierno del Reino Unido celebraron conjuntamente el Foro Empresarial China-Reino Unido en Beijing en la mañana del 30 de enero. El foro invitó a representantes de los gobiernos chino y británico, así como a líderes de asociaciones empresariales y empresas, a participar en un diálogo público-privado en profundidad.

Durante el foro, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunió con Wu Zuyu y ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre asuntos relacionados con la cooperación en almacenamiento de energía.

El 30 de enero, el gobierno del Reino Unido anunció en su sitio web oficial que, en el sector energético, la inversión de Hithium generará 200 millones de libras y 300 empleos de alta calidad en el sector de almacenamiento de energía, fortaleciendo la capacidad soberana del Reino Unido y proporcionando tecnologías que aumentarán la fiabilidad de su red y fortalecerán su economía. Hithium es uno de los principales fabricantes de almacenamiento de energía del mundo.

Actualmente, a medida que se acelera la transición energética global, el almacenamiento de energía se ha convertido en un elemento clave de las políticas energéticas nacionales y del desarrollo industrial a nivel mundial. Si bien mantienen el diálogo a nivel gubernamental, China y el Reino Unido también fomentan los intercambios basados en el mercado y la cooperación entre empresas. Este enfoque contribuye a integrar sus fortalezas complementarias e impulsar conjuntamente el desarrollo sostenible del sector global de las energías limpias.

