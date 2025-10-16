Wuliangye impulsa el diálogo entre sostenibilidad y excelencia en Tarragona

(Información remitida por la empresa firmante)

Wuliangye, referente global del licor tradicional chino, reunió en Tarragona a expertos, instituciones y bodegas para debatir sobre el futuro del terroir, la innovación y la excelencia sostenible. La marca líder mundial de baijiu protagonizó el acto de apertura del encuentro internacional EFQM Sustainable Performance Conference & Global Award Gala 2025, reforzando así el diálogo entre Oriente y Occidente

Wuliangye, compañía líder mundial en la producción de baijiu —el licor tradicional chino más vendido en el mundo— ha celebrado en Tarragona un exclusivo cóctel–recepción matinal bajo el lema 'Brewing Excellence – A Dialogue between Terroir and Sustainability', en el marco de la EFQM Sustainable Performance Conference & Global Award Gala 2025.



Este encuentro entre Oriente y Occidente organizado por Wuliangye y guiado por la European Foundation for Quality Management (EFQM) y la China Association for Quality, precedió a la EFQM Sustainable Performance Conference & Global Award Gala 2025 que tiene lugar estos días.



Bajo el lema 'Brewing Excellence – A Dialogue between Terroir and Sustainability', el encuentro ofreció una oportunidad única para explorar la resonancia entre el concepto europeo de terroir —símbolo de respeto por la naturaleza, la tradición y la calidad— y la filosofía corporativa de Wuliangye, He·Mei ("Armonía y Belleza").



Wuliangye ha convertido la filosofía "He·Mei" (Armonía y Belleza) en el eje de su cultura corporativa. Inspirada en los valores tradicionales chinos de equilibrio, cooperación y prosperidad compartida, esta filosofía impregna todas las áreas de la compañía, desde la producción y la innovación hasta la gestión y la responsabilidad social.



Una jornada entre Oriente y Occidente

El diálogo entre sostenibilidad, innovación y cultura dio comienzo con un vídeo de apertura y una presentación del anfitrión, seguidos de varias conferencias institucionales. Entre los ponentes han participado el Sr. Duan Yonggang, Vicepresidente Ejecutivo de la China Association for Quality (CAQ); un representante de EFQM; y el Sr. Zeng Congqin, Presidente del Grupo Wuliangye, quien ha intervenido mediante un vídeo grabado reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación sostenible y la cooperación global.



A continuación, tuvo lugar un diálogo de alto nivel titulado "Dialogue of Terroir between the Yangtze River and the Mediterranean", centrado en los retos y oportunidades que afronta el sector ante la globalización y el cambio climático. El panel ha estado integrado por la Sra. Montserrat Jiménez, Ministra de Industria y Medio Ambiente de la Zona Industrial Cobo Calleja (Madrid); la Sra. Mery Nieto, Enóloga y Directora Técnica, Bodegas Mastinell, Miriam Lampreave Figueras, Profesor asociado, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, Universidad Rovira i Virgili, YANG Yunxia Chief Engineer de WuliangYe.



El acto concluyó con la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa 'Harmony and Terroir' y a continuación hubo espacio de networking acompañado de una cata de licores Wuliangye, donde los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre el diálogo entre las tradiciones de Oriente y Occidente.



Este encuentro se enmarca en la EFQM Sustainable Performance Conference & Global Award Gala 2025, en la que Wuliangye ha recibido una de las distinciones otorgadas por EFQM. La ceremonia oficial de entrega de premios tendrá lugar hoy en el Tarraco Arena de Tarragona.



Compromiso global y proyección internacional

En el marco de su estrategia de expansión internacional y posicionamiento global, Wuliangye refuerza su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el diálogo entre culturas, valores que también han sido reconocidos por su reciente designación como "Official Co-Branded Product" de la FIFA World Cup 2026.



Esta colaboración con el evento deportivo más seguido del planeta refleja la ambición de la marca por tender puentes entre Oriente y Occidente a través de la cultura, el arte, la gastronomía y ahora también el deporte, consolidando su filosofía "He·Mei" (Armonía y Belleza) como símbolo de innovación, calidad y entendimiento global.



Sobre Wuliangye

Wuliangye Yibin Co., Ltd. (五粮液) es una empresa pública estatal china con sede en Yibin, provincia de Sichuan, y una de las mayores productoras de bebidas espirituosas del mundo. Fundada en 1952, la compañía es líder global en la elaboración de baijiu, el licor tradicional chino más consumido en el planeta.



Su producto insignia, Wuliangye, se elabora a partir de una mezcla única de cinco cereales —sorgo, arroz, arroz glutinoso, trigo y maíz— mediante un proceso artesanal que combina técnicas centenarias con innovación tecnológica. Este equilibrio entre herencia y modernidad ha posicionado a Wuliangye como un símbolo de excelencia china en el sector global de las bebidas espirituosas.



Actualmente, Wuliangye cuenta con más de 40.000 empleados, exporta sus productos a más de 100 países y figura entre las marcas de bebidas más valiosas del mundo, según Brand Finance y Kantar BrandZ. Reconocida por su excelencia en gestión y rendimiento sostenible, Wuliangye ha recibido múltiples galardones nacionales e internacionales, incluyendo distinciones de la EFQM por su liderazgo en sostenibilidad y excelencia empresarial.

