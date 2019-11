COMUNICADO: WuXi Biologics felicita a Tychan

Publicado 19/11/2019 10:30:35 CET

- WuXi Biologics felicita a Tychan por el resultado seguro y eficaz del primer anticuerpo del mundo contra la fiebre amarilla en voluntarios humanos

SHANGHÁI, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), una compañía global líder de plataforma de tecnología biológica de código abierto que ofrece soluciones extremo a extremo para descubrimiento, desarrollo y fabricación biológico, felicita hoy a su socio Tychan por completar con éxito el ensayo clínico en Singapur fase 1A/1B sobre la seguridad y la eficacia de TY014, un anticuerpo candidato monoclonal para el tratamiento de la fiebre amarilla (FA).

WuXi Biologics completó todos los estudios de química, fabricación y control (CMC por sus siglas en inglés) de TY014 para la aplicación de nuevo fármaco en investigación (IND por sus siglas en inglés) en un tiempo récord de 7 meses a través de su plataforma de tecnología de biología de fuente única. Esta alianza perfecta entre Tychan y WuXi Biologics acelera la entrega a tiempo de tratamientos seguros y efectivos que son críticos para la preparación contra pandemias provocadas por agentes infecciosos emergentes.

"Este ensayo exitoso prepara el camino para tratamientos potenciales primeros de su clase contra la fiebre amarilla. Este rápido desarrollo, seguido por un logro similar con Zika, asegura la interesante colaboración entre Tychan y WuXi Biologics. Con esta alianza se crea un paradigma nuevo para facilitar el desarrollo biológico, en principio para abarcar brotes de enfermedades infecciosas emergentes y, potencialmente, para expandirse a otros tratamientos", comentó Teo Ming Kian, presidente de la junta directiva de Tychan.

"Felicidades a Tychan por alcanzar otra meta con el primer anticuerpo candidato del mundo contra la fiebre amarilla. Nos enorgullece capacitar a Tychan a acelerar plazo de productos biológicos de alta calidad desde ADN hasta ensayos clínicos. WuXi Biologics, que saca provecho de su experiencia y capacidad para acelerar el desarrollo y la fabricación de productos biológicos innovadores, seguirá empoderando a socios globales y ayudándoles a ofrecer tratamientos que salvan la vida y retos emergentes de la salud", comentó el DR. Chris Chen, director ejecutivo de WuXi Biologics.

Acerca de TY014

TY014 es el primer anticuerpo monoclonal diseñado para el tratamiento de pacientes infectados por el virus de la fiebre amarilla que entran en la clínica. TY014 se dirige contra la proteína de envoltura que está en la superficie del virus y evita la replicación viral al limitar la fusión viral con las células anfitrionas.

Acerca del ensayo

El primer ensayo clínico en humanos se realizó en Singapur en aproximadamente en 27 voluntarios sanos. Los voluntarios del ensayo clínico fase 1 se dividieron en 2 partes y se aleatorizaron en una de las cohortes de cinco dosis. Todos recibieron una dosis de TY014 o el placebo. El resultado principal del estudio era la seguridad y la tolerabilidad; el resultado secundario incluía farmacocinética e inmunogenicidad. En la segunda parte, los voluntarios recibieron una vacuna atenuada de la fiebre amarilla antes del tratamiento con TY014 o el placebo. El resultado principal de esta fase era estudiar la seguridad y la tolerabilidad además de completar la avirema en las cohortes en tratamiento.

El resultado indicó que TY014 no solo era seguro, sino que fue bien tolerado en las dosis más altas analizadas. Además, suprimió el virus de la vacuna y los efectos secundarios relacionados con la misma. El ensayo lo gestión SingHealth Invsetigational Medicine Unit, liderado por la profesora asociada, Jenny Low, asesora sénior, Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital General de Singapur y codirectora de Investigación viral y Medicina experimental en SingHealth Duke-NUS (ViREMiCS).

Acerca de Tychan

Tychan, una empresa singapurense de biotecnología en etapa clínica, se centra en crear tratamientos que salvan vidas contra infecciones emergentes a aquellos que los necesitan a través de tecnologías disruptivas. En un esfuerzo conjunto con organismos reguladores, aceleramos la traducción de ensayos no clínicos a ensayos clínicos para patógenos emergentes. Fundada por el profesor Ram Sasisekharan del Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Alianza Singapur - MIT para Investigación y Tecnología (SMART por sus siglas en inglés) y el profesor Ooi Eng Eong de Duke-Universidad Nacional de Singapur (Duke-NUS), cuya experiencia abarca el campo del desarrollo de productos biológicos y la biología de infecciones virales agudas. Temasek Holdings es el inversor fundador de Tychan Pte. Ltd. Para más información acerca de Tychan Pte. Ltd., visite: www.tychan.com [http://www.tychan.com/].

Acerca de WuXi Biologics

WuXi Biologics (código en bolsa: 2269.HK), una compañía de Hong Kong, es la única plataforma global y líder de tecnología biológica de código abierto del mundo que ofrece soluciones integrales para capacitar a las organizaciones a descubrir, desarrollar y fabricar productos biológicos desde su concepto a su fabricación comercial. La historia y logros de nuestra compañía demuestran nuestro compromiso para ofrecer un servicio ÚNICO y una propuesta sólida de valor a nuestros clientes globales. Desde el domingo, 30 de junio de 2019, hay un total de 224 proyectos integrados, incluyendo 106 proyectos en etapa preclínica, 102 proyectos en primera fase (fase I y fase II) del desarrollo clínico, 15 proyectos en la última fase (fase III) de desarrollo y 1 proyecto en fabricación comercial. Con una capacidad total estimada de producción biofarmacéutica planificada en China, Irlanda, Singapur y EE.UU. de más de 280 000 litros en 2022, a nuestros socios de biofabricación les ofrecemos una red de cadena de suministro robusta y de primera calidad. Para más información acerca de WuXi Biologics, visite www.wuxibiologics.com [http://www.wuxibiologics.com/].

