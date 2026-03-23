WYBOT presenta S3, redefiniendo la limpieza de piscinas sin usar las manos

(Información remitida por la empresa firmante)

Una innovación revolucionaria que incorpora tecnologías pioneras en la industria: inteligencia artificial, autolimpieza y mapeo 3D

LION, Francia, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- WYBOT, la empresa pionera en tecnología inteligente de limpieza de piscinas e innovadora reconocida mundialmente en soluciones robóticas para piscinas, anunció hoy el próximo lanzamiento de su último producto estrella, el WYBOT S3. El producto estará disponible para preventa a través de la tienda oficial de WYBOT.

El WYBOT S3 representa un importante avance en el mantenimiento de piscinas, ya que combina inteligencia artificial avanzada, navegación en tiempo real y funciones de mantenimiento automatizadas para ofrecer una experiencia de limpieza totalmente automatizada.

Redefiniendo la limpieza de piscinas con automatización inteligente

El elemento central del S3 es su sistema de navegación inteligente y mapeo 3D, pionero en el mundo, impulsado por 36 sensores avanzados. Este sistema escanea la piscina durante su funcionamiento inicial y optimiza continuamente las rutas de limpieza para lograr la máxima eficiencia. Esto garantiza una cobertura completa y precisa en cada ciclo de limpieza.

El S3 también está equipado con un sistema de detección por IA, pionero en la industria, impulsado por un módulo de visión avanzado capaz de identificar los tipos de residuos y ejecutar estrategias de limpieza específicas. En su modo AI VISION, el sistema mejora significativamente el rendimiento de la limpieza al adaptarse a la distribución única de los residuos en la piscina.

Experiencia de mantenimiento totalmente automatizada

Diseñado para la comodidad, el S3 incorpora un sistema de acoplamiento, carga y autolimpieza totalmente automatizado. El robot regresa automáticamente a su base cuando la batería está baja o tras completar un ciclo de limpieza, se recarga y deposita los residuos recogidos en un contenedor de residuos autolimpiante de 10 litros ubicado en tierra. Esto reduce el mantenimiento manual a aproximadamente una vez al mes.

Control en tiempo real y conectividad inteligente

Gracias al posicionamiento en tiempo real y al control mediante aplicación, los usuarios pueden rastrear la ubicación y el rendimiento del S3 directamente desde sus dispositivos móviles. El sistema también permite el control remoto para la limpieza selectiva de áreas específicas.

Además, la programación inteligente y las actualizaciones de estado en tiempo real permiten a los usuarios automatizar las rutinas de limpieza y supervisar el progreso sin esfuerzo, lo que hace que el mantenimiento de la piscina sea más sencillo que nunca.

Diseñado para el rendimiento y la sostenibilidad

El WYBOT S3 incorpora un sistema de alimentación dual (solar y CC), diseñado específicamente para entornos exigentes, lo que garantiza un rendimiento fiable durante todo el año a la vez que mejora la eficiencia energética.

"El lanzamiento de WYBOT S3 no solo representa un gran avance tecnológico, sino también una completa reinvención de la limpieza tradicional de piscinas", declaró Fu, vicepresidenta de WYBOTICS. "Este innovador producto consolida a WYBOT como líder en innovación de IA dentro de la industria de la robótica para piscinas".

Innovación galardonada

El S3 ya ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo los premios Innovación IFA 2025 y Diseño de Berlín 2025, lo que subraya su liderazgo tanto en tecnología como en diseño.

Acerca de WYBOT

WYBOT es líder mundial en soluciones innovadoras para el mantenimiento de piscinas, con 20 años de innovación dedicados a transformar la limpieza de piscinas en una experiencia sencilla e inteligente. La empresa fue galardonada con el Premio a la Innovación CES 2025 y el Premio IFA 2025. Además, WYBOT ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo los Premios de Diseño de Berlín 2025 y los Premios de Diseño de Londres 2025, que reconocen el compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y el diseño centrado en la experiencia del usuario.

WYBOT sigue marcando la pauta en la limpieza robótica de piscinas, impulsado por la visión de simplificar la gestión de la piscina y mejorar la experiencia del usuario. Para más información, visite: www.wybotpool.com

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