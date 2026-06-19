Xanadú acerca la labor de la Guardia Civil con exhibiciones y demostraciones en directo

Jornadas de la Guardia Civil en Xanadú - XANADÚ

- El complejo madrileño acoge estos días una muestra con vehículos y uniformes de la Guardia Civil, demostraciones de rescate en helicóptero, simulacros de desactivación de explosivos o exhibiciones caninas

- El sábado 20 de junio tendrá lugar además una simulación de rescate en montaña a cargo del grupo especializado de la Guardia Civil en Snozone, la pista cubierta de nieve de Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

.- Con el objetivo de acercar lay poner en valor su trabajo diario, Xanadú acoge estos días un completodirigidas para todos los públicos.

Hasta el próximo domingo 21 de junio, el complejo madrileño acoge una muestra abierta con vehículos oficiales, uniformes y material divulgativo para fomentar la concienciación ciudadana y el conocimiento de sus funciones.

Uno de los momentos más destacados ocurrirá el sábado 20 de junio, con una jornada especial que incluirá exhibiciones dinámicas con helicópteros y drones; una demostración del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa, mediante un simulacro de detección y neutralización de un artefacto explosivo; demostraciones de guías caninos, y talleres de ciberseguridad orientados a los más jóvenes.

Además, ese mismo día en Snozone, la pista cubierta de nieve de Xanadú, tendrá lugar una demostración de búsqueda y rescate de una persona accidentada con perro, a cargo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), así como una espectacular exhibición de rescate en helicóptero que se realizará en el aparcamiento; para ofrecer una experiencia educativa, dinámica y cercana para los asistentes.

Con esta iniciativa, Xanadú refuerza su compromiso con la seguridad, la concienciación y el bienestar de las personas, acercando a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan los cuerpos de seguridad y fomentando un entorno más informado y resiliente.

Jornadas Guardia Civil en Xanadú

Hasta el domingo 21 de junio:

Exposiciones y actividades en Plaza Xanadú y Snozone. (10 a 22 horas)

Sábado 20 de junio:

Exhibiciones dinámicas:

- 11 horas: demostración de rescate en helicóptero (parking Xanadú).

- 12:30 horas: búsqueda con perro y rescate (SnoZone)

- 13 horas: Detección y tratamiento de artefacto explosivo. (Plaza Xanadú).

- 17 horas: Exhibición Drones.

- 17:30 horas: Exhibición canina.

DÓNDE: Xanadú (A-5, salida 22)

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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