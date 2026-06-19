Xanadú acerca la labor de la Guardia Civil con exhibiciones y demostraciones en directo

Jornadas de la Guardia Civil en Xanadú - XANADÚ
(Información remitida por la empresa firmante)
- El complejo madrileño acoge estos días una muestra con vehículos y uniformes de la Guardia Civil, demostraciones de rescate en helicóptero, simulacros de desactivación de explosivos o exhibiciones caninas
- El sábado 20 de junio tendrá lugar además una simulación de rescate en montaña a cargo del grupo especializado de la Guardia Civil en Snozone, la pista cubierta de nieve de Xanadú
Madrid, 19 de junio de 2026
.- Con el objetivo de acercar la labor de la Guardia Civil
y poner en valor su trabajo diario, Xanadú acoge estos días un completo programa de actividades, exposiciones y exhibiciones en directo
dirigidas para todos los públicos.
Hasta el próximo domingo 21 de junio, el complejo madrileño acoge una muestra abierta con vehículos oficiales, uniformes y material divulgativo para fomentar la concienciación ciudadana y el conocimiento de sus funciones.
Uno de los momentos más destacados ocurrirá el sábado 20 de junio, con una jornada especial que incluirá exhibiciones dinámicas con helicópteros y drones; una demostración del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa, mediante un simulacro de detección y neutralización de un artefacto explosivo; demostraciones de guías caninos, y talleres de ciberseguridad orientados a los más jóvenes.
Además, ese mismo día en Snozone, la pista cubierta de nieve de Xanadú, tendrá lugar una demostración de búsqueda y rescate de una persona accidentada con perro, a cargo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), así como una espectacular exhibición de rescate en helicóptero que se realizará en el aparcamiento; para ofrecer una experiencia educativa, dinámica y cercana para los asistentes.
Con esta iniciativa, Xanadú refuerza su compromiso con la seguridad, la concienciación y el bienestar de las personas, acercando a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan los cuerpos de seguridad y fomentando un entorno más informado y resiliente.
Jornadas Guardia Civil en Xanadú
Hasta el domingo 21 de junio:
Exposiciones y actividades en Plaza Xanadú y Snozone. (10 a 22 horas)
Sábado 20 de junio:
Exhibiciones dinámicas:
- 11 horas: demostración de rescate en helicóptero (parking Xanadú).
- 12:30 horas: búsqueda con perro y rescate (SnoZone)
- 13 horas: Detección y tratamiento de artefacto explosivo. (Plaza Xanadú).
- 17 horas: Exhibición Drones.
- 17:30 horas: Exhibición canina.
DÓNDE: Xanadú (A-5, salida 22)
Para más información: https://www.intuxanadu.com
Sobre Xanadú
Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.
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