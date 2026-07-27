Xanadú acerca la música de jóvenes artistas emergentes con actuaciones gratuitas en agosto

Mbongo, Martta Sanz, Gon Abril, Aitor Carrasco y Julia Medina actuarán en Xanadú - XANADÚ

- Todos los visitantes podrán disfrutar en directo del talento y la voz de Mbongo, Martta Sanz, Gon Abril, Aitor Carrasco y Julia Medina

- Las actuaciones tendrán lugar los sábados a partir de las 20 horas en el escenario situado en la zona de restauración de ‘ágora’

(Información remitida por la empresa firmante)

.- Con el objetivo de dar voz a nuevos artistas y apoyar y fomentar la cultura a través de la música en directo,ofrecerá losAsí, todos los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutardel talento de cinco jóvenes cantantes en el escenario situado en ‘ágora’, la zona de restauración y ocio del centro.

El primero en actuar el sábado 1 de agosto será Mbongo, un cantante español originario de Pamplona con raíces africanas, conocido por fusionar estilos urbanos, pop acústico y soul. Su música acumula millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a temas tan populares como ‘Ven’, que le han convertido en una de las mayores promesas del panorama artístico español.

Al sábado siguiente, el 8 de agosto, tendrá lugar la actuación de Martta Sanz, una cantante y compositora alicantina que se hizo viral en redes con su lanzamiento ‘Solo quería ser niña’. Su estilo la hace conectar con el público, no solo por la música, sino por la capacidad de plasmar vivencias personales en canciones muy sinceras.

El 15 de agosto será el turno del compositor y cantante vallisoletano Gon Abril, quien además compagina su faceta musical con su trabajo como médico de familia. Lleva años compartiendo sus canciones en redes y plataformas de streaming, donde ha ido ganando al público hasta actuar en escenarios de gran formato como la sala del Movistar Arena en febrero de este año. Artistas de la talla de Alejandro Sanz, Arnau Griso o Marlon han compartido sus publicaciones, reconociendo su gran talento.

Para continuar, el sábado 22 de agosto se subirá al escenario Aitor Carrasco, un joven cantante mallorquín apasionado de la música que en abril de 2025 lanzó su primer single, ‘Señales’, con el que llegó a tener más de 5.000 reproducciones en Spotify en tan solo un mes. A pesar de su juventud, ya ha actuado en escenarios tan destacados como el Palacio Vistalegre o las Cuevas del Canelobre en Busot (Alicante), lo que le ha posicionado dentro de la nueva ola de pop indie español.

Y para terminar, Julia Medina actuará el último sábado del mes, día 29 de agosto. La compositora nacida en San Fernando (Cádiz) fue participante de ‘Operación Triunfo’ en la edición de 2018 y compitió en el Benidorm Fest de este año con la canción ‘La dama y el vagabundo’ junto a la mexicana María León, y con la que quedaron finalistas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado también con artistas de la talla de Conchita, Paula Matheus, Cepeda o Vetusta Morla.

El Micro Show se suma a la programación musical

Los días 15 y 22 de agosto, coincidiendo con las actuaciones de Gon Abril y Aitor Carrasco, el ciclo de conciertos de Xanadú contará con la participación de El Micro Show, un podcast de entretenimiento y reflexión que acerca al público las historias personales y profesionales que hay detrás de los artistas.

Durante ambas jornadas, el equipo de El Micro Show trasladará su set al escenario de Xanadú para grabar dos programas especiales en directo, en los que entrevistará a los artistas protagonistas de la tarde a través de conversaciones cercanas y ofrecerá al público diferentes propuestas participativas, como cuestionarios, retos, entrevistas y sorteos.

Con esta programación musical y las exclusivas entrevistas a los artistas, Xanadú continúa apostando por ofrecer a sus visitantes experiencias, propuestas y planes de ocio de valor y de manera gratuita. Además de brindar la oportunidad a jóvenes promesas del panorama español de dar a conocer su música y conectar en directo con públicos de todas las edades.

Actuaciones jóvenes artistas emergentes

Dónde: Xanadú. A-5. Salida 22.

Escenario ‘ágora’ (zona de restauración, planta baja)

Cuándo: sábados de agosto a partir de las 20 horas

Programación:

- Mbongo (1 de agosto)

- Martta Sanz (8 de agosto)

- Gon Abril (15 de agosto) + Micro Show

- Aitor Carrasco (22 de agosto) + Micro Show

- Julia Medina (29 de agosto)

Gratuito

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial, hasta ahora conocido como ‘intu Xanadú’, adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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