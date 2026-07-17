Xanadú amplía su oferta con nuevas marcas de moda, restauración, ocio y tecnología

Xanadú amplía su oferta con nuevas aperturas - XANADÚ

- Ysabel Mora, Xiaomi, Courir, Silbon, OVS, Cotti Coffee, Hype, ODreams y Pirate Golf son los operadores que se han incorporado durante el segundo trimestre del año

- Además, cabe destacar la reapertura de los locales de Bosanova, Merkal y Friking tras un proceso de reforma para mejorar la experiencia de visita y compra del cliente

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de julio de 2026.- Xanadú continúa impulsando su variedad comercial con la llegada de nuevos operadores durante el segundo trimestre del año. Unas incorporaciones que refuerzan y consolidan su posicionamiento como referente de ocio, compras y restauración dentro de la región.

Así, el complejo madrileño ha dado la bienvenida a Xiaomi, un espacio moderno para descubrir las últimas novedades en tecnología, smartphones de última generación y dispositivos inteligentes. La tienda está además diseñada para ofrecer una experiencia completa, donde poder probar novedades, recibir asesoramiento personalizado y conocer de primera mano uno de los ecosistemas tecnológicos más innovadores del mercado.

La oferta en moda se amplía aún más con la llegada de Silbon, una firma española que combina calidad y atención al detalle, ofreciendo prendas pensadas para aquellos hombres que buscan vestir con personalidad sin renunciar a la comodidad.

Asimismo, la popular marca de lencería y baño Ysabel Mora ha elegido a Xanadú para abrir su primer establecimiento fuera de la Comunidad Valenciana con una propuesta que combina comodidad, diseño actual y una atención especial a la calidad de tejidos y acabados.

Otra de las últimas incorporaciones ha sido OVS, la marca italiana de moda para hombre, mujer y niño, y cuya propuesta se basa en un estilo contemporáneo y esencial, diseñado para quienes buscan las últimas tendencias con una excelente relación calidad-precio.

Por último, los amantes de las sneakers están de enhorabuena con la llegada de Courir, un espacio dedicado al universo streetwear donde podrán una cuidada selección de zapatillas de tendencia, moda urbana y accesorios con un enfoque actual y dinámico.

Nuevas aperturas en ocio y restauración

La zona de ‘ágora’ de Xanadú sigue también reforzando y ampliando su oferta en restauración y ocio para los visitantes con todo tipo de gustos y edades. Es el caso de Cotti Coffee, la tercera cadena de cafeterías a nivel mundial que abre un nuevo establecimiento para servir un amplio surtido de bebidas a precios asequibles, y de Odreams, una marca internacional de origen belga que propone un concepto de restauración diferente, donde el dulce, la creatividad y la experiencia van de la mano. Su propuesta combina doughnuts artesanales, bubble tea, milkshakes y bagels en un entorno moderno, visual y pensado para disfrutar.

Por su parte, Hype Burger, la cadena especializada en hamburguesas llega a Xanadú para ofrecer hamburguesas sin aditivos y sin retoques. Bajo el lema ‘Don’t believe the hype’, este establecimiento se basa en la frescura y calidad de la materia prima y los procesos artesanales con un estilo urbano y desenfadado.

Y en su apuesta por reforzar y ofrecer experiencias de ocio familiar de calidad, Xanadú da la bienvenida a Pirate Golf, el nuevo y espectacular minigolf temático ambientado en el universo de los corsarios. Un espacio de ocio inmersivo que combina la destreza del golf con una ambientación cuidada al detalle para disfrutar de un recorrido lleno de obstáculos y aventuras, y que se une al resto de experiencias de ocio exclusivas ya presentes en el centro como son: Snozone, Atlantis Aquarium, Cinesa Luxe, Bolera Ilusiona y SkyFall, un simulador de vuelo inmersivo incorporado recientemente.

Más de 2 millones de euros de inversión

A todas estas nuevas incorporaciones cabe destacar la reapertura de Friking, la tienda de camisetas, sudaderas y calcetines con diseños originales, y de las tiendas especializadas en calzado Bosanova y Merkal, que han abierto de nuevo sus puertas tras un proceso de reforma de sus locales con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de compra y visita de los clientes.

Gracias a estos últimos movimientos entre nuevas aperturas y espacios reformados, Xanadú ha sumado en total más de 2.829 metros cuadrados de nueva superficie alquilada y 2.195.500 euros de inversión total.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial, hasta ahora conocido como ‘intu Xanadú’, adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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