Xanadú, finalista de los Solal Awards en dos categorías

Entrada de Xanadú. - XANADÚ

(Información remitida por la empresa firmante)

- El complejo madrileño ha sido nominado en las categorías de Tactical Activation por su campaña ‘VIPs are on the Streets’ y de Social Media por su proyecto con creadores locales

- Los Solal Awards son uno de los principales reconocimientos europeos en marketing de centros comerciales y se entregarán el próximo 13 de octubre en Budapest

Madrid, 23 de junio de 2026.- Xanadú, gestionado por CBRE, ha sido seleccionado como finalista para la próxima edición de los Solal Awards 2026 en las categorías de ‘Tactical Activation’ y ‘Social Media’. Se trata de uno de los principales reconocimientos en marketing de centros comerciales que reúne cada año a lo más destacado del sector retail y ocio en Europa.

Un jurado compuesto por 20 expertos del sector ha sido el encargado de evaluar las candidaturas presentadas para esta convocatoria que premia la innovación, el impacto social, la creatividad y las estrategias comerciales más brillantes en 11 categorías, y cuya edición este año ha contado con una alta participación: 15 países, 58 empresas y 135 proyectos nominados.

En la categoría de ‘Tactical Activation’, Xanadú competirá por su campaña ‘VIPs are on the Streets’, una iniciativa que nació con el objetivo de reforzar la visibilidad y relevancia de la marca en el centro de la ciudad, trasladando su propuesta diferencial -basada en la comodidad, la atención personalizada y los beneficios VIP- a un entorno urbano.

La segunda de las categorías en las que Xanadú es finalista es en la de ‘Social Media’ por su proyecto ‘UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators’, una acción pionera de creación de contenido a través de microinfluencers locales con la que logró multiplicar por 30 su alcance orgánico, reforzando su conexión con la comunidad local y audiencias del centro.

Precisamente por esta misma campaña, Xanadú fue galardonado con un Silver Award en los ICSC Global Awards, otro de los reconocimientos internacionales más prestigiosos en el ámbito del marketing y el retail, y cuya entrega de premios tuvo lugar durante el pasado mes de mayo en la ciudad de Las Vegas.

Gracias a estas acciones que combinaron interacción real, amplificación en redes sociales y fuerte conexión emocional con el público, Xanadú se ha posicionado como un referente en moda, ocio y experiencias.

La gala de entrega de los Solal Awards tendrá lugar el próximo 13 de octubre en Budapest en el marco de una conferencia internacional que reunirá a los principales profesionales del sector en Europa.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial, hasta ahora conocido como ‘intu Xanadú’, adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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