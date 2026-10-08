Xanadú y Fundación ANAR ponen en marcha una campaña para sensibilizar sobre la salud mental juvenil

Campaña 'Quédate un rato' - CBRE

- Bajo el lema ‘Quédate un rato’, el complejo madrileño llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre diferentes dinámicas con el objetivo de promover y recuperar espacios de conversación, escucha y vínculos reales

- Según datos de Fundación ANAR, el 51,8% de las consultas realizadas por los menores de edad a sus Líneas de Ayuda están relacionadas con problemas de salud mental

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.- Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, el centro comercial Xanadú pone en marcha la campaña ‘Quédate un rato’, una iniciativa desarrollada junto a Fundación ANAR y CBRE para concienciar sobre la importancia de la salud mental en niños, niñas y adolescentes.

Ante este contexto, los días 10, 11 y 12 de octubre, el complejo madrileño llevará a cabo diferentes dinámicas con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de promover y recuperar espacios de conversación, escucha, presencia y vínculos reales en una sociedad marcada por las prisas y la hiperconectividad.

Según datos de Fundación ANAR, el 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a sus Líneas de Ayuda están relacionadas con problemas de salud mental; y según un estudio de la Universidad de Sevilla y financiado por el Ministerio de Sanidad, uno de cada tres adolescentes experimenta malestar emocional-psicosomático de forma frecuente, y un 15,4% reconoce sentirse solo con frecuencia. En este sentido, Fundación ANAR ha detectado, además, que el uso inadecuado de la tecnología está presente en el 63,3% de los casos atendidos relacionados con la salud mental.

“En Xanadú queremos ser mucho más que un espacio de compras y ocio. Aspiramos a ser un lugar de encuentro para las personas y a contribuir positivamente a nuestro entorno. Con 'Quédate un rato' invitamos a nuestros visitantes a detenerse, compartir tiempo de calidad y reflexionar sobre cómo pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia en el bienestar emocional de quienes nos rodean", señala Alexis Martín, gerente de Xanadú.

‘A veces, un rato lo cambia todo’

Durante los días que dura la campaña, los visitantes de Xanadú encontrarán diferentes soportes gráficos distribuidos por el centro con mensajes como: ‘A veces, un rato lo cambia todo’, ‘Hablar también es cuidarte’ o ‘Si lo necesitas, ese abrazo también cuenta’, con el objetivo de invitar a detenerse unos minutos, compartir tiempo con familiares o amigos y reflexionar sobre la importancia de las relaciones personales en el bienestar emocional.

En Plaza Xanadú, situada en la planta baja, se ofrecerá además la posibilidad de recibir un abrazo a través de una lona, y de sentarse en un sofá para que aquellos visitantes que quieran compartan de manera voluntaria su testimonio y sus impresiones sobre la iniciativa.

A través de pequeños gestos cotidianos, la campaña busca sensibilizar tanto a adolescentes como a familiares y amigos desde una perspectiva positiva, alejada de mensajes alarmistas o culpabilizadores. En lugar de señalar la tecnología como un problema, se pone el foco en la importancia de fortalecer los vínculos emocionales que favorezcan la conexión, la escucha y la inclusión.

Esta iniciativa forma parte de Caring for Communities, el programa de impacto social de CBRE Property Management, que busca generar un impacto positivo y medible en las comunidades donde están presentes los activos que gestiona la compañía. En este caso la acción ‘Quédate un rato’ se ha llevado a cabo en 52 activos en Iberia, entre centros comerciales y oficinas.

Algunos datos sobre salud mental en niños y adolescentes

- El 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a las Líneas de Ayuda de Fundación ANAR están relacionadas con problemas de salud mental.

- En el 63,3% de los casos relacionados con salud mental atendidos por Fundación ANAR está presente el uso inadecuado de la tecnología.

- Según un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad, realizado por la Universidad de Sevilla y auspiciado por la OMS:

o 1 de cada 3 adolescentes afirma experimentar malestar emocional de forma frecuente, experimentando malestar psicosomático.

o El 15,4% de los adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia.

CAMPAÑA ‘QUÉDATE UN RATO’

Dónde: Xanadú. A-5 Salida 22. Plaza Xanadú (planta baja)

Cuándo: 10, 11 y 12 de octubre

Horario: De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

Acerca de Fundación ANAR

Fundación ANAR (Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo), es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1970 se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los/as menores de edad. Nuestra misión pasa por escuchar a los niños/as y adolescentes a través de nuestras Líneas de Ayuda, Teléfono/Chat ANAR -operativas las 24 horas del día todos los días del año, confidenciales y gratuitas-, ayudarles, protegerles y hacerles partícipes de la solución a sus problemas. Revertir a la sociedad la voz de la infancia y la adolescencia, a través de nuestro Centro de Estudios e Investigación, para que se adopten las medidas preventivas, educativas y legislativas necesarias para mejorar su realidad. Prevenir y sensibilizar en centros educativos, promoviendo la reflexión y entendimiento. Y acoger en nuestros hogares a niños/as y adolescentes en situación de desamparo.

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