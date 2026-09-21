Xanadú vuelve a poner en marcha la iniciativa ‘Cena + Cine’ por 12 euros

Zona de restauración ágora y Cinesa Luxe en Xanadú - XANADÚ

- Del 21 de septiembre al 15 de octubre, el complejo madrileño ofrecerá de nuevo a sus visitantes la posibilidad de disfrutar los lunes, martes y jueves de este plan de ocio

- Más de 6.000 personas se beneficiaron de esta propuesta cuya primera edición tuvo lugar en el pasado mes de abril

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- Tras el éxito de la primera edición, Xanadú vuelve a poner en marcha ‘Cena + Cine’, una iniciativa que tuvo una gran acogida entre los visitantes y que congregó a más de 6.000 personas durante el pasado mes de abril.

“La primera edición superó con creces nuestras expectativas por la elevada participación. Por ello, hemos decidido repetir esta iniciativa, cuyo objetivo es ofrecer una propuesta de ocio accesible y asequible para disfrutar en familia, en pareja o con amigos”, explica Alexis Martín, gerente de Xanadú.

Las condiciones se mantienen respecto a la primera edición: todos los lunes, martes y jueves, entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre, se podrá degustar de un menú completo en uno de los restaurantes adheridos a la promoción que elijan por seis euros, y disfrutar además de una sesión de cine en Cinesa Luxe -la sala premium de Xanadú- también por seis euros.

Para beneficiarse de la promoción, los visitantes únicamente tendrán que recoger el cupón en el Punto de Atención al Cliente de Xanadú y entregarlo en el establecimiento participante que hayan elegido.

Con esta activación, Xanadú refuerza su posicionamiento como destino de ocio y experiencias, con planes accesibles para todas las edades y opciones para disfrutar también entre semana.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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