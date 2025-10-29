(Información remitida por la empresa firmante)

- Xavo adquiere Laboperator de Labforward, reforzando así su liderazgo en soluciones digitales para la ejecución de laboratorios

Conectar la ciencia, reducir la carga administrativa y permitir flujos de trabajo integrados dentro de un ecosistema inteligente.

BOSTON, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Xavo, líder mundial en sistemas de gestión de muestras y ejecución de laboratorio, anunció hoy la adquisición de Laboperator a Labforward GmbH. Esta iniciativa estratégica refuerza la misión de Xavo de ofrecer una plataforma digital unificada que conecta la investigación, el desarrollo y la fabricación en un ecosistema inteligente.

Laboperator es una solución líder en automatización de laboratorios que permite a los investigadores y a los equipos de producción GxP gestionar instrumentos, flujos de trabajo y datos de forma eficiente. Al integrar Laboperator en la cartera de Xavo, los clientes se beneficiarán de una solución integral más potente que conecta las operaciones de I+D y producción.

La misión de Laboperator siempre ha sido clara: conectar la ciencia y eliminar la complejidad administrativa innecesaria para investigadores y equipos de producción. Xavo comparte esta visión, con un enfoque constante en la optimización y automatización de procesos a lo largo de todo el ciclo de I+D.

"Juntos, creamos una poderosa sinergia que ofrece una eficiencia, conectividad e innovación inigualables para nuestros clientes", Florian Tauchert, consejero delegado de Xavo I+D.

Esta alianza ofrece beneficios inmediatos para el cliente, entre ellos:

Integración unificada de datos y flujos de trabajo Elimina las barreras entre departamentos y conecta cada paso del proceso del cliente, permitiéndole ejecutar flujos de trabajo configurables con capacidades avanzadas de integración y cálculo, manteniendo el contexto completo desde los primeros experimentos hasta la producción a gran escala.

Automatización más inteligente para una máxima eficiencia Permite a los clientes tomar el control con una gestión inteligente de instrumentos, monitorización en tiempo real y cálculos dinámicos que les ayudan a lograr operaciones sincronizadas y sin errores que aumentan drásticamente la productividad y la reproducibilidad.

Cumplimiento en el que puede confiar Ayuda a los clientes a anticiparse a las regulaciones con registros de auditoría integrados, validación de datos en tiempo real y controles de acceso seguros, lo que garantiza el cumplimiento sin esfuerzo de las normas GxP, ISO y otras normas globales.

"Esta adquisición marca un hito emocionante", dijo Andreas Suchanek, director general de Xavo Inc. "Al unir las fortalezas de automatización y conectividad de Laboperator con nuestros sistemas de ejecución, capacitamos a los clientes para acelerar la innovación y garantizar la calidad desde el laboratorio hasta el lote, avanzando hacia un futuro de laboratorio interoperable, impulsado por IA y autónomo".

"Para los usuarios de Laboperator, nos comprometemos a que la transición sea lo más fluida y con el mayor apoyo posible, garantizando operaciones ininterrumpidas y ofreciendo valor añadido desde el primer día", dijo Jeroen de Haas, director de Producto (CPO) de Laboperator.

Xavo se compromete a seguir ofreciendo soporte al producto e invirtiendo en el desarrollo de la plataforma, garantizando que los clientes se beneficien de un mejor rendimiento, integraciones más amplias y continuidad a largo plazo.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xavo-adquiere-laboperator-de-labforward-302598686.html