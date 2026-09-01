(Información remitida por la empresa firmante)
-XbotGo lanza 'Pro Soccer' aportando análisis táctico profesional con IA y resúmenes de jugadas de varios niveles para el fútbol base
Una nueva función integrada en la aplicación transforma los vídeos de los partidos en paneles de datos visuales, informes tácticos de una página y resúmenes de jugadas personalizados mediante un modelo de crédito flexible de pago por partido.
MOUNTAIN VIEW, Calif., 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo, empresa innovadora en tecnología de seguimiento deportivo con IA autónoma, anunció hoy el lanzamiento mundial de Pro Soccer, un servicio especializado de análisis de fútbol posterior a los partidos integrado en la aplicación XbotGo. Diseñado para reemplazar horas de etiquetado y edición manual de videos, Pro Soccer ofrece a clubes amateurs, academias juveniles, entrenadores locales y jugadores recreativos análisis tácticos de nivel profesional y resúmenes de jugadas destacadas en múltiples formatos.
Análisis profesional posterior al partido, simplificado
Históricamente, el seguimiento óptico y el análisis de partidos de élite requerían costosos sistemas de software y personal especializado en análisis de vídeo. Pro Soccer democratiza esta tecnología ofreciendo un flujo de trabajo automatizado en la nube que proporciona análisis completos de los partidos en 24 horas.
Tras grabar un partido con el hardware de cámara inteligente de XbotGo (como los ecosistemas Falcon o Chameleon), los usuarios comienzan a analizar entre 30 y 100 minutos de vídeo directamente en la aplicación. El procesamiento se realiza en la nube sin consumir almacenamiento local ni potencia de procesamiento móvil, y notifica automáticamente al usuario cuando los informes visuales y los clips están listos.
Funciones principales
- Informes tácticos de una página: Agrega automáticamente las métricas clave del partido (incluidos goles, tiros, atajadas, bloqueos y acciones defensivas importantes) y genera gráficos de tendencias visuales que ilustran los cambios de dinámica a lo largo del juego.
- Videos destacados personalizados de varios niveles: Genera automáticamente tres formatos de video distintos, adaptados a diferentes necesidades de intercambio y entrenamiento.
- 15–30 segundos (Videos destacados): Clips cortos y dinámicos optimizados para redes sociales y para compartir al instante.
- 1–2 minutos (Videos destacados de goles): Videos concisos que resumen las jugadas clave y los momentos decisivos.
- 5 minutos (lo más destacado del partido): resúmenes completos ideales para informes del equipo y revisión de entrenamiento técnico.
- Compatibilidad con formatos de partidos universales: Diseñado para admitir perfectamente formatos de partidos 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9 y 11 contra 11, cubriendo todo, desde juegos recreativos informales hasta juegos estructurados de liga oficial.
- Archivado permanente en la nube: todos los informes tácticos, paneles de datos y videos destacados se almacenan permanentemente en la nube. Los equipos pueden crear un archivo de activos digitales de varias temporadas accesible en cualquier lugar y en cualquier momento.
Aplicaciones específicas para todo el ecosistema del fútbol base
Pro Soccer ofrece un valor personalizado según quién gestione el equipo:
- Para entrenadores y capitanes de equipo: ¡Se acabaron las noches en vela editando vídeos después del partido! La IA genera gráficos de tendencias de ataque y defensa, así como repeticiones de goles con un solo clic, ofreciendo resultados instantáneos para el análisis en el vestuario.
- Para padres y jugadores: Clips virales de 15 segundos con los mejores momentos para redes sociales, junto con perfiles completos de 5 minutos que capturan cada momento cumbre en el campo.
- Para organizadores de eventos y agencias deportivas: Implementen servicios de informes posteriores al partido con IA para brindar a su liga o torneo local una experiencia tecnológica comparable a la de las retransmisiones profesionales.
"Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a atletas, entrenadores y padres a 'dejar de grabar y empezar a jugar'", afirmó David Tan, fundador y consejero delegado de XbotGo. "Con Pro Soccer, estamos reduciendo la brecha de capacidades en las plataformas de entrenamiento empresarial. Ofrecemos a academias juveniles, directivos de clubes locales y jugadores acceso a análisis tácticos de alto nivel y resúmenes de vídeo de calidad, sin la complejidad ni el elevado coste del software tradicional".
Precios flexibles de pago por uso basados en créditos
Para evitar suscripciones anuales rígidas y compromisos mensuales, Pro Soccer funciona con un sistema de créditos flexible. Cada crédito por partido cubre un análisis táctico completo de un equipo durante un encuentro. Para partidos importantes o derbis locales, las opciones de doble crédito permiten un análisis táctico desde dos perspectivas, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva.
Por tiempo limitado, la oferta de lanzamiento es de 15,00 $ por crédito de partido (precio habitual: 23,99 $) o 50,00 $ por un paquete de 4 créditos de partido (precio habitual: 95,96 $).
Disponibilidad
La función de análisis de Pro Soccer está disponible a partir de hoy en todo el mundo a través de la última actualización de la aplicación XbotGo para iOS y Android.
Para obtener más información sobre las soluciones de cámaras autónomas de XbotGo y el análisis de Pro Soccer, visite xbotgo.com.
Acerca de XbotGo
XbotGo fue fundada en 2021 por el Dr. David Tan, experto en visión artificial, innovador de hardware y padre apasionado del fútbol. Como cualquier padre que acompaña a sus hijos en las gradas, consideraba que las cámaras tradicionales eran demasiado complejas o costosas para capturar los momentos de sus hijos en el campo. Esta frustración dio origen a una visión: hacer que la grabación deportiva fuera accesible para todos mediante la IA. Hoy, XbotGo es una empresa global de tecnología deportiva con IA, propiedad de Blink Tech, con sede en Silicon Valley, California, y centros de I+D en Silicon Valley, Pekín, Shenzhen y Suzhou. Combinando experiencia de clase mundial en IA con capacidades globales de innovación y fabricación, estamos construyendo un ecosistema deportivo inteligente que permite a cada aficionado al deporte jugar, mejorar, conectar y crecer. Guiados por la creencia en la igualdad tecnológica, XbotGo se compromete a hacer que la tecnología deportiva avanzada sea accesible para todos. Desde cámaras deportivas con IA y análisis inteligentes hasta transmisiones en vivo e innovaciones futuras, estamos reinventando la forma en que las personas experimentan el deporte, brindando más alegría a cada partido y potenciando cada sueño.
Contacto para medios:Gabriel RoxasDirector de relaciones públicas, XbotGopress@xbotgo.com
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