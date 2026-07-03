XCharge entra en el mercado de almacenamiento de energía con GridOne

Imagen GridOne - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de julio de 2026.-

Su nueva solución de baterías ofrece aplicaciones comerciales e industriales, ayudando a la estabilización de la red eléctrica, mejorando la gestión de picos de carga y optimizando el uso de la energía fotovoltaica

XCHG Limited ("XCharge" o la "Compañía") (Nasdaq: XCH), empresa especializada en soluciones integradas de carga para vehículos eléctricos y energía, está ampliando su porfolio más allá de la infraestructura de recarga.



Con el lanzamiento de GridOne -un nuevo sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía (PV-ESS) ‘todo en uno’ para aplicaciones comerciales e industriales-, XCharge amplía aún más el porfolio de soluciones de recarga de alta potencia y de recarga con batería integrada mediante un sistema de almacenamiento de energía específico.



XCharge refuerza así su evolución estratégica, pasando de ser un proveedor de soluciones de carga de corriente continua de alto rendimiento a convertirse también en proveedor de soluciones integradas de energía y recarga. La compañía está construyendo un ecosistema energético más completo, diseñado para dar soporte a sus partners en una gama más amplia de necesidades de recarga, almacenamiento y energía.



Además de la infraestructura de carga, XCharge se centrará cada vez más en aplicaciones relacionadas con la energía fotovoltaica, el almacenamiento de energía, la gestión de picos de carga, la estabilización de la red y el suministro energético in situ.



"Con GridOne, estamos abriendo un nuevo capítulo para XCharge. Procedemos del sector de las infraestructuras de carga rápida y sabemos por experiencia práctica lo estrechamente vinculados que están la potencia de carga, la conexión a la red, la disponibilidad de energía y los costes operativos", explica Albina Iljasov, Co-CEO de XCharge. "Entrar en el mercado de almacenamiento de energía es el siguiente paso lógico. GridOne ayuda a los operadores a utilizar la energía de manera más flexible, reducir los picos de carga y gestionar la infraestructura de recarga con mayor rentabilidad, incluso cuando las capacidades de la red son limitadas".



Sistema compacto ‘todo en uno’

GridOne es un sistema compacto ‘todo en uno’ para aplicaciones de almacenamiento de energía en los sectores comercial e industrial. Combina 125 kW del sistema de conversión de potencia (PCS), una batería LFP de 215 kWh y, opcionalmente, 50 kW de MPPT fotovoltaico en un único sistema integrado.



Diseñado para ayudar a las instalaciones comerciales e industriales a reducir los picos de carga, optimizar el uso de la energía solar y evitar costosas mejoras en la red eléctrica, el sistema, que admite modos de funcionamiento autónomo y conectado a la red, facilita distintas funcionalidades, como la reducción de picos de demanda, el autoconsumo fotovoltaico, la regulación de la carga para vehículos eléctricos y la energía de reserva.



Con Ethernet, Modbus TCP/RTU, RS485, CAN, conectividad en la nube e integración OCPP 1.6J con cargadores, GridOne está diseñado para una gestión energética más inteligente y una integración más sencilla del sistema. También admite una implementación escalable de múltiples unidades y cuenta con una extensa documentación de cumplimiento para los requisitos de los proyectos europeos.



En combinación con sistemas fotovoltaicos, GridOne puede almacenar el exceso de energía solar y suministrarla cuando sea necesario, ayudando a coordinar el autoconsumo, las cargas de la instalación y la recarga de vehículos eléctricos con mayor eficiencia para reducir los picos de carga, optimizar las tarifas de la red y aprovechar mejor la capacidad de potencia existente.



GridOne también está diseñado para ubicaciones con una infraestructura de red débil o limitada. El sistema admite aplicaciones conectadas a la red y aisladas de la red, escenarios de microrredes y el funcionamiento en paralelo de varias unidades. Esto lo hace idóneo para casos de uso de almacenamiento de energía, así como para instalaciones en las que sea necesario gestionar la recarga de la generación renovable y el apoyo a la red dentro de un único sistema integrado.



Almacenamiento de energía como complemento de la infraestructura de carga

La entrada de XCharge en el mercado del almacenamiento de energía se produce tras un período de creciente impulso en Europa. Recientemente, XCharge se ha convertido en uno de los proveedores de infraestructura de recarga rápida de EnBW, reforzando aún más su posición en Alemania y en toda Europa y sentando las bases para un crecimiento continuado en el ámbito de las soluciones de recarga y energía de alto rendimiento.



Con GridOne, XCharge extiende su oferta con una solución de almacenamiento de energía para infraestructuras de recarga. En entornos de recarga de alta potencia, la rentabilidad de una instalación depende no sólo de los propios puntos de recarga, sino también de la gestión energética, la conexión a la red, la capacidad de almacenamiento y la integración de energías renovables.



XCharge ha mostrado recientemente en las ferias ees Europe y Power2Drive Europe cómo la infraestructura de recarga y el almacenamiento de energía pueden estar cada vez más interconectados en el futuro. Como proveedor de soluciones integradas de energía y recarga que combinan la carga de alta potencia, el almacenamiento flexible y el suministro inteligente a las instalaciones, la compañía ayuda a los clientes a optimizar sus operaciones y a fomentar un futuro respetuoso con el medio ambiente.



Emisor: XCharge

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