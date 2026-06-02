XCharge nombra a Albina Iljasov Co-CEO para impulsar su expansión en Europa

Albina Iljasov, Co-CEO de XCharge - Xcharge

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de junio de 2026.- La reorganización directiva coincide con la consolidación de la presencia industrial de la compañía en la UE, donde ya opera centros de desarrollo y pruebas en Alemania y España para acelerar la producción y despliegue de soluciones de recarga de alta potencia

XCHG Limited ("XCharge" o la "Compañía") (Nasdaq: XCH), empresa integrada de soluciones de carga para vehículos eléctricos y energía, ha anunciado el nombramiento de Albina Iljasov como co-directora ejecutiva, con efecto desde hoy, 1 de junio de 2026.



La compañía reforzó recientemente su presencia en Europa con el anuncio, el pasado 10 de abril, de su primera planta de ensamblaje en España. Estas instalaciones, de casi 3.000 m, producirán estaciones de recarga de alta potencia para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía "Made in Spain", con el objetivo de responder a la creciente demanda tanto en el mercado español como en el europeo. La planta forma parte del ecosistema industrial y de innovación de XCharge en la UE y está conectada con sus centros de pruebas situados en Hamburgo y Madrid.



Iljasov desempeñará el cargo junto a Yifei Hou, quien continúa ejerciendo como co-director ejecutivo. En su nueva función, supervisará principalmente las operaciones en Europa y las iniciativas estratégicas asociadas, además de asumir la responsabilidad principal de los esfuerzos en materia de seguridad de la información y ciberseguridad.



Este nombramiento refleja la continua expansión global de la empresa y la convicción del Consejo de Administración de que una estructura de co-CEO reforzará la ejecución operativa y el crecimiento internacional del grupo.



Iljasov ocupa el cargo de responsable de Europa desde septiembre de 2021, donde ha liderado las operaciones y el crecimiento del negocio en la región. Con anterioridad, fue directora de ventas y desarrollo de negocio para el mercado europeo. Antes de incorporarse a XCharge, trabajó en EVBox y en E.ON Drive, centrada en el desarrollo de negocio e iniciativas comerciales regionales en Europa.



"Albina ha sido fundamental en la construcción y expansión de nuestra presencia en Europa", señala Yifei Hou, co-director ejecutivo de XCharge. "A medida que reforzamos nuestros marcos de seguridad de la información y ciberseguridad, su demostrada capacidad de liderazgo, su amplia experiencia en el sector y su profundo conocimiento del mercado europeo la sitúan en una posición única para impulsar estas prioridades clave, al tiempo que acelera nuestra expansión internacional y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", añade.



"Me siento honrada de asumir este nuevo cargo. Espero seguir reforzando las capacidades de la compañía en seguridad de la información y ciberseguridad, y continuar impulsando la expansión global y el crecimiento a largo plazo de XCharge", concluye Iljasov.



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