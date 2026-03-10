XCMG Crane presenta tres grúas diseñadas para EE.UU. en CONEXPO 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 10 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- En la recién concluida CONEXPO-CON/AGG 2026, una de las ferias comerciales más importantes del sector de la construcción a nivel mundial, XCMG Crane demostró su compromiso con el mercado norteamericano con una cartera de equipos de elevación personalizados. Bajo el lema "XCMG Sólido, Progreso Constante", la compañía presentó tres nuevos modelos de grúas diseñados específicamente para satisfacer las rigurosas demandas de los proyectos municipales, energéticos y de infraestructura locales, evolucionando de la venta tradicional de equipos a soluciones de elevación integrales y personalizadas.

Reafirmando su visión global, XCMG se dedica a convertirse en un proveedor de soluciones de elevación para todo el ciclo de vida y cualquier escenario, y en un creador de estándares de la industria. Al ofrecer valor cuantificable durante todo el ciclo de vida del equipo, la compañía busca forjar un camino de desarrollo de alta calidad junto con sus socios globales.

Modelos destacados para Norteamérica:Grúa todoterreno XCA275_U: Este modelo cuenta con tecnología de pluma inteligente para una operación precisa, mayor seguridad y protección robusta. Diseñada para una flexibilidad de transporte superior, cumple con los diversos requisitos de carga por eje en Norteamérica.

Grúa todoterreno XCR130_U: Diseñada específicamente para destacar en superficies sin pavimentar y espacios reducidos, la XCR130_U ofrece una adaptabilidad excepcional al terreno, desplazándose con confianza por obras complejas y desafiantes.

Grúa sobre camión XCT45_U: Perfectamente adaptada a las condiciones de las carreteras urbanas, esta grúa sobre camión cumple con los permisos de operación en estados clave de EE.UU. Este cumplimiento reduce significativamente las complejidades y los costes asociados con el transporte y la logística transestatales.

La calidad y el rendimiento de los nuevos modelos han sido bien recibidos por los veteranos de la industria. Un experimentado operador de equipo pesado de Norteamérica compartió su perspectiva y comentó: "Al principio, teníamos algunas reservas sobre XCMG. Sin embargo, tras una exhaustiva inspección in situ, quedamos profundamente impresionados por la sólida calidad de las soldaduras, los robustos sistemas hidráulicos y el diseño inteligente para facilitar el mantenimiento. La fácil disponibilidad de piezas y el rendimiento fiable y excepcional en el trabajo han superado con creces nuestras expectativas".

Este compromiso con la fiabilidad se sustenta en la inteligencia invisible y la fabricación avanzada. Como una de las primeras empresas de China seleccionadas para la lista nacional de "Fábricas Inteligentes Líderes", XCMG impulsa una revolución manufacturera con tecnología digital. El aprovechamiento de líneas de producción flexibles e inteligentes permite una personalización ágil y una entrega rápida, dotando de datos a toda la cadena de suministro. Esta competencia clave en la fabricación inteligente ofrece mejoras de eficiencia tangibles y cuantificables para clientes globales, consolidando el progreso constante de XCMG en el mercado de alta gama.

