XCMG demuestra la fiabilidad de sus equipos y su experiencia técnica en el Campeonato Mundial FIM SuperEnduro

(Información remitida por la empresa firmante)

XUZHOU, China, 9 de enero de 2026/PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425), junto con su distribuidor nórdico ELVATE, patrocinó una de las competiciones de motociclismo todoterreno en pista cubierta más prestigiosas del mundo, el Campeonato Mundial FIM SuperEnduro, durante su etapa en Estocolmo en diciembre de 2025. En este evento emblemático, XCMG, a través de ELVATE, suministró equipos y soporte técnico, a la vez que gestionaba la construcción y el mantenimiento de la pista, ofreciendo una "Solución XCMG" completa al ecosistema del automovilismo sueco.

Diseñada con subidas cortas y empinadas, obstáculos continuos y curvas técnicas de baja velocidad, la pista de SuperEnduro exigió una precisión de construcción excepcional. Los niveles de humedad del suelo debían mantenerse entre el 8% y el 12%, con una densidad de compactación entre el 85% y el 90%, garantizando la estabilidad estructural sin sacrificar la tracción del conductor. Estas condiciones pusieron a prueba la experiencia en ingeniería y el rendimiento del equipo.

XCMG desplegó una flota coordinada de máquinas para completar la construcción de la pista de forma eficiente y según las especificaciones. La cargadora de ruedas eléctrica XC968EV y la excavadora eléctrica XE270EV, modelos insignia de la nueva gama de energía de XCMG, ofrecieron un funcionamiento fluido y una respuesta rápida para tareas críticas como la construcción de grandes rampas y la compactación de la superficie de la pista. La excavadora XE260E, equipada con una pluma especializada y una cuchara de gran capacidad, permitió distribuir y moldear el suelo de forma eficiente, minimizando la reubicación. Mientras tanto, el minicargador oruga XC7-TV12 demostró una fuerte capacidad todoterreno y de ascenso, adaptándose de manera efectiva a terrenos complejos y al mismo tiempo reduciendo la perturbación de la superficie durante las operaciones de compactación y aflojamiento.

La fiabilidad del equipo resultó igualmente crucial durante la carrera. Los frecuentes aterrizajes e impactos requirieron reparaciones de la pista cada 20 o 30 minutos. Las máquinas XCMG permanecieron en espera durante todo el evento, entrando a la pista inmediatamente después de cada segmento para restaurar las condiciones de la superficie y garantizar la seguridad de los participantes. Las minicargadoras equipadas con rastrillos y cucharones desempeñaron un papel clave en la reparación de la pista y la restauración de la elasticidad de la superficie en plazos ajustados.

"El equipo XCMG funcionó de forma continua con una fiabilidad notable", declaró Tom Burwell, director del evento. "Su estabilidad superó las expectativas y garantizó que los preparativos previos a la carrera se completaran a tiempo y con un alto nivel de calidad".

Steve Forrester, un experimentado operador australiano que viaja por todo el mundo con el campeonato, participó en la construcción de la pista utilizando excavadoras eléctricas XCMG y elogió su buen funcionamiento, su rápida respuesta y su rendimiento general.

El rendimiento demostrado de los equipos XCMG durante el evento ayudó a ELVATE a conseguir más pedidos de clientes en el lugar. De cara al futuro, XCMG seguirá colaborando con sus socios para ampliar sus soluciones a una gama más amplia de aplicaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857991/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-demuestra-la-fiabilidad-de-sus-equipos-y-su-experiencia-tecnica-en-el-campeonato-mundial-fim-superenduro-302657314.html