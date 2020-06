COMUNICADO: XCMG Machineries completa varios proyectos de construcción de nivel récord mundial

-- Grúa sobre cadenas XGC88000 de 4.000 toneladas eleva la mayor torre de lavado EO/EG del mundo -- La XGC28000 de 2.000 toneladas elevó la mayor antena totalmente móvil de un solo calibre de Asia

XUZHOU, China, 15 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- XGC88000, la grúa sobre cadenas de 4.000 toneladas de XCMG (SHE: 000425), ha establecido un nuevo récord mundial al completar una operación de elevación de torre de lavado EO/EG de 2.000 toneladas para el r Proyecto de Refinado e Integración Química de Gulei recientemente en Zhangzhou, provincia de Fujian.

https://mma.prnewswire.com/media/1168743/XCMG.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1168743/XCMG.jpg]

La torre de lavado EO/EG de 2.000 toneladas tiene un diámetro de nueve metros y una altura total de 102 metros, cuyas especificaciones son las más altas del mundo. La XGC88000 soldó dos piezas del chasis de la torre integradamente a una altura de 50 metros (164 pies).

El muelle e instalación de la mitad superior de la torre requiere niveles de precisión extremadamente altos, y la XGC88000 pudo ajustar finamente la posición y minimizar las fluctuaciones para asegurar que la desviación vertical de las dos secciones fuese menor de 20 milímetros.

La XGC88000 hizo u debut en el extranjero elevando una torre de lavado de 1.926 toneladas el año pasado en Arabia Saudí y continuó completando una operación de 15 piezas para el proyecto de Refinería de Petróleo Duqm de Oman Oil en Omán.

"XCMG siempre intenta alcanzar objetivos más altos y fuertes, la XGC88000 ha trabajado en una docena de grandes proyectos petroquímicos en el extranjero y fija nuevos récords uno tras otro. Los logros de referencia expandirán la presencia de XCMG en el mercado internacional e inspirarán a nuestra compañía a seguir luchando por la excelencia", dijo Wang Min, presidene de XCMG.

El 25 de abril, la grúa de 2.000 toneladas de XCMG elevó con éxito la principal superficie de reflexión para la antena receptora de alto rendimiento de 70 metros construida por los National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences (NAOC), un equipamiento clave para recibir datos de misiones en Marte. El proyecto será la mayor antena totalmente móvil de calibre único de Asia.

Al mismo tiempo, las hormigoneras V7 de XCMG participaron recientemente en la construcción del puente Shenzhen-Zhongshan, otro proyecto de infraestructura significativo que ha marcado ocho récords mundiales, incluyendo el túnel de ocho carriles y dos sentidos, que es el más largo y ancho del mundo.

Además, cinco grúas XCP330HG (7525-18) y dos XGT8020-12 que han estado trabajando en la construcción del puente sobre el río Wenzhou-Xintian-Yangtze, presenciando la parte más alta del súper puente, que es el mayor puente en suspensión de caja de acero única de dos torres en el embalse de las Tres Gargantas.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1168743/XCMG.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805329-1&h=1265159836&u...]

