XCMG Machinery firma un Memorando de Cooperación con Martifer

XUZHOU, China, 10 de julio de 2023/PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) ha firmado un Memorando de Cooperación con Martifer, líder mundial en los sectores de la construcción y las nuevas energías de Portugal, para ampliar las aplicaciones de los equipos de saneamiento y nuevas energías de XCMG en Portugal.

A la ceremonia de firma asistieron Zhao Bentang, Embajador de China en Portugal; Liu Jiansen, vicepresidente de XCMG y director general de XCMG Import and Export Co., Ltd.; y Jorge Martins, consejero delegado de Martifer.

"Martifer es una empresa de renombre en el sector de la construcción metálica y las energías renovables en Portugal, y nuestra cooperación introducirá en el mercado portugués más productos de XCMG ecológicos, sostenibles y altamente eficientes, así como un mayor apoyo al desarrollo económico local", destacó Liu.

Martins expresó que XCMG como fabricante de maquinaria de construcción líder a nivel mundial es ampliamente aclamado en Europa, y la disposición de la industria de XCMG y el desarrollo de la red en Europa han demostrado la confianza y el compromiso de la empresa para promover el desarrollo ecológico global. Martifer colaborará con XCMG para promover el desarrollo sostenible en Portugal.

Zhao señaló que la exitosa cooperación de XCMG y Martifer marca otro hito en los esfuerzos de colaboración de China y Portugal para impulsar la Iniciativa "Belt and Road", así como la cooperación empresarial entre los dos países, con un profundo significado en la promoción de las relaciones económicas y comerciales.

XCMG ha elevado completamente su red en el mercado europeo en los últimos años. En la 69ª Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo (Feria Nacional de Agricultura de Portugal, "FNA23"), celebrada recientemente, XCMG exhibió siete excavadoras personalizadas: XE18E, XE19E, XE20E, XE27E, XE35E, XE55E y XE80E, todas ellas conformes con las normas de emisiones Euro 5 y los requisitos de certificación CE. Las excavadoras se agotaron el día de la inauguración de la feria, y XCMG también recibió muchas intenciones de pedido para sus últimos productos, que destacan por sus tecnologías innovadoras y su calidad superior.

Las excavadoras están equipadas con motores Kubota o Yanmar en su embalaje original para ofrecer una potencia robusta con eficiencia de combustible. Los modelos que comienzan con la XE27E adoptan las líneas AUX1, AUX2 y de cambio rápido hidráulico, junto con diseños sin cola o de cola corta, para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. El preciso sistema hidráulico y los asientos con suspensión también mejoran la experiencia de conducción al tiempo que garantizan la maniobrabilidad.

