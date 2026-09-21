(Información remitida por la empresa firmante)

-XCMG presenta un camión pesado de nueva generación con tecnología de nuevas energías para el transporte de mercancías de largo recorrido

XUZHOU, China, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG, fabricante mundial de maquinaria de construcción, ha presentado el 20 de septiembre el Hanjing, su camión pesado de nueva generación impulsado por energías alternativas. Diseñado para el transporte de mercancías de larga distancia e interregional, este camión responde a las principales necesidades de los operadores logísticos, entre las que se incluyen la autonomía, la velocidad de recarga, el tiempo de actividad y la eficiencia operativa a lo largo de su ciclo de vida.

XCMG comenzó a desarrollar el Hanjing en 2023, visitando los principales centros de transporte de mercancías y colaborando con grandes empresas de logística para identificar los requisitos en cuanto a autonomía, recarga, eficiencia y fiabilidad. A continuación, los ingenieros de XCMG se centraron en el sistema de propulsión eléctrico, la gestión térmica centralizada, la distribución del par y el frenado regenerativo para optimizar el camión para operaciones de largo recorrido en condiciones reales.

El Hanjing cuenta con una cabina de baja resistencia aerodinámica, un eje motriz eléctrico integrado de diseño propio y controles inteligentes diseñados para reducir el consumo de energía. Su arquitectura de 800 voltios admite una recarga rápida de clase megavatio, lo que permite llevar la batería del 20% al 80% en menos de 20 minutos. El Hanjing combina una carrocería fabricada con acero estampado en caliente de 1.500 MPa con múltiples sistemas de protección térmica de la batería para mejorar la seguridad del vehículo y de la batería. Un controlador de dominio central, la conducción asistida con navegación en autopista y una cabina digital ayudan a los conductores en los trayectos de larga distancia.

Antes de que se llevase a cabo su lanzamiento, el Hanjing se sometió a pruebas de calor extremo, frío extremo, gran altitud, vadeo y colisión. También completó una prueba de resistencia de 24 horas en el circuito de pruebas de Yancheng, recorriendo 2.198 kilómetros con un peso bruto del vehículo a plena carga de 49 toneladas y demostrando su rendimiento en condiciones exigentes de funcionamiento de largo recorrido y carga pesada.

XCMG también ofrece infraestructura de recarga, gestión conectada de flotas y servicios de ciclo de vida, lo que proporciona a los operadores un sistema integrado para gestionar los vehículos, la recarga y las operaciones diarias. Su plataforma de vehículos conectados permite a los operadores de flotas supervisar el estado de los vehículos y el consumo de energía, además de planificar la selección de vehículos y la recarga en función de sus rutas.

Entre enero y julio de 2026, XCMG ocupó el primer puesto en China en ventas tanto de camiones pesados de nueva energía como de tractores de nueva energía. La empresa lleva tres años consecutivos ocupando el primer puesto a nivel nacional en ventas de camiones pesados de nueva energía. Los camiones de XCMG también se comercializan en Indonesia, Tailandia, Guinea y otros mercados africanos. Un importante cliente del sector minero indonesio realizó un pedido adicional de 100 vehículos tras haber adquirido más de 150 camiones volquete de nueva energía con batería de 600 kWh y configuración 84.

Antes del lanzamiento, XCMG dio a conocer vehículos comerciales de nueva energía y soluciones de transporte para la construcción y la logística en la feria IAA Transportation 2026 celebrada en Hannover, Alemania. XCMG seguirá adaptando sus productos a la normativa local, las condiciones de las carreteras y las prácticas operativas, ampliando el uso de los camiones pesados de nueva energía más allá de las rutas fijas y las operaciones de corto recorrido a una gama más amplia de aplicaciones de largo recorrido.

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