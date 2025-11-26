XD THERMAL amplía su plataforma industrial de refrigeración lateral para paquetes de celdas cilíndricas

1 - XD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD/PR NEWSWIRE

SUZHOU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- XD Thermal Technology ("XD THERMAL"), fabricante de Chiao de sistemas de gestión térmica, ha avanzado en sus soluciones de refrigeración lateral para paquetes de baterías cilíndricas de celda a paquete. Su gran capacidad de producción y su control de procesos de grado automotriz posicionan a la empresa como un proveedor clave.

En los paquetes cilíndricos de carga ultrarrápida, el reto reside en la acumulación de calor durante la alta corriente/tensión durante la carga y descarga con una alta tasa de C. El concepto de refrigeración líquida lateral de XD THERMAL coloca tubos serpentinos a lo largo de la pared lateral de la celda, lo que aumenta el área de contacto efectiva en comparación con las placas de refrigeración inferiores. La mayor superficie de contacto vertical solucionó eficazmente el problema de los gradientes de calor en el eje Z y, en última instancia, permite que cada celda se mantenga en un rango de temperatura más equilibrado, lo que se considera un factor positivo para prolongar la vida útil de las baterías de iones de litio.

XD THERMAL ha desarrollado una plataforma de módulos y paquetes de refrigeración lateral, construida con estructuras robustas y métodos de control de calidad fiables. Los tubos de refrigeración están dimensionados para adaptarse a la disposición de las celdas cilíndricas y pueden combinarse de forma flexible con diferentes colectores, soportes y tuberías. Además, las estructuras de trayectoria de flujo validadas y las normas de diseño internas garantizan la previsibilidad del rendimiento de la transferencia de calor desde el prototipo hasta la producción en masa.

"El diseño basado en plataforma reduce el coste y el tiempo de desarrollo y facilita un desarrollo ágil para nuestros clientes", añadió Guo, ingeniero técnico de XD THERMAL. "Con soluciones probadas de conexión de tuberías, aislamiento eléctrico y combinaciones geométricas, ayudamos a muchos clientes a completar sin problemas el desarrollo de baterías de refrigeración lateral".

En el año 2024, XD THERMAL puso en marcha líneas de tubos serpentinos de gran volumen con una capacidad diaria de 30.000 piezas, integrando conformado, soldadura, limpieza y pruebas de estanqueidad automatizadas. La calidad de la soldadura se controla mediante una inspección de escaneo 3D de 360 grados en tubos, colectores y componentes relacionados para verificar la cobertura total de la soldadura.

"La puesta en marcha y la industrialización son tan importantes como el desarrollo de productos", destacó Sun, director de Ingeniería de Fabricación de XD THERMAL. "Ofrecemos un sistema de producción repetible y escalable con una hoja de ruta de desarrollo confirmada y un calendario de procedimientos operativos estándar (POE), lo que nos proporciona una capacidad demostrada para la puesta en marcha de la producción y la expansión de la línea. Normalmente, la preparación de la línea de producción y las herramientas podría finalizarse entre 6 y 8 semanas antes del PPAP".

La capacidad de industrialización y entrega de XD THERMAL también ha sido reconocida por clientes a nivel de sistema. En noviembre de 2025, OP Mobility, proveedor global de primer nivel de automoción, nominó oficialmente a XD THERMAL como proveedor de componentes de gestión térmica en su cadena de suministro.

A medida que los paquetes cilíndricos C2P ganan rápidamente participación en las baterías de vehículos eléctricos y otras aplicaciones, XD THERMAL espera una creciente demanda de soluciones de enfriamiento lateral, y esta demanda será captada por proveedores con amplia capacidad, líneas altamente automatizadas y plataformas de diseño maduras.

